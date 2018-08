Muž, který rozhodoval o životě a smrti, otevřeně o našich soudech: Justice není neomylná

Trest smrti byl na českém území zrušen v květnu 1990. Poslední popravený Čech byl recidivista a pětinásobný vrah Vladimír Lulek, který byl pověšen na Pankráci v únoru 1989.

Za posledních třicet let se v naší zemi objevilo nemálo mnohonásobných vrahů. Zasloužili by si absolutně nejvyšší trest? Sputnik hovořil o trestu smrti s Petrem Šikýřem, bývalým odstřelovačem jednotky elitní policejní jednotky URNA.

© Sputnik / Alexey Malgavko Zbloudilou bulharskou krávu zachránili před trestem smrti

Ano, vím o tom. Pro zavedení trestu smrti je pořád více než 50 % občanů naší země. Tendence od roku 1990 je pořád klesající. Tehdy se to blížilo k 80 %.

Určitě by takové petice měly vést k zamyšlení zákonodárců v otázce výše a druhu trestu. Takže petice má svůj význam a smysl, ale neměl by o ní rozhodovat „dav", i když v něm mohou být i odborníci. Justice není neomylná. Vinou absence trestu smrti není počet stoupacích obětí.

Je mnoho knih, kde je prokázáno, že zavíráním očí před něčím se dotyčný/á stal masovým vrahem. Budeme tedy soudit trestem smrti společnost, ve které ta osoba vyrůstala? Jedná se zejména o případy týrání v dětství, kdy se v dospělosti z té týrané stal masový vrah. Jeho osobnost byla narušena právě tím, že jeho okolí nekonalo, ač ve většině případů vědělo. V žádném případě neospravedlňuji žádného vraha. Chci jen poukázat na ty různorodé možnosti.

Je správné, aby lidé požadovali zavedení trestu smrti prostřednictvím petice? Je to neuvěřitelná zodpovědnost.

Pokud by měl být zaveden trest smrti, tak snad v případech prokazatelných na „tisíc" procent, kdy je naprosto zřejmé, že čin spáchal konkrétní pachatel či pachatelé a to za terorismus a vraždy dětí.

Někdo argumentuje, že by odpadly náklady na věznici a hrozba recidivy, já si myslím, že doživotní trest bez možnosti propuštění je pro pachatele daleko větší trest. S tím souvisí další a další věci. Jeho náklady a podobně. Tedy, pokud je takový trend neudělovat trest smrti, tak tyto osoby by si měly na sebe vydělat.

© Fotolia / Gino Santa Maria V Bělorusku provedli trest smrti vrahovi vlastních dětí

Nehledě na to, že v „demokratických" USA jsou prokazatelné případy, kdy se po více jak 20 letech zjistilo, že pachatel odsouzen na doživotí či dokonce smrt je nevinný. Takže i jedna jediná neoprávněná poprava je v 21. století nepřijatelná.

Sám, jako odstřelovač, jste nadsazeně řečeno mohl rozhodovat o živote a smrti gaunera. Jak jste to vnímal?

Mockrát jsem o tomto přemýšlel. Pachatel, kterého jsem měl na mušce a díval jsem se mu do očí, by při dnešní technice a výbavě odstřelovače byl mrtvý a střelen mezi oči. Ano, ten člověk měl rukojmí, před tím těžce zranil dalšího člověka a byl recidivista. Nikoho v té chvíli nezabil i když ohrožoval dva lidi na životě a střílel i po nás. Asi se to mělo tak stát, že dotyčný v době výstřelu udělal pohyb i přesto, že jsem mířil ve stínu jeho postavy na srdce, tak přežil.

Pokud by se stalo, že jsem jej zastřelil, na rovinu říkám, neměl bych výčitky. Neví nikdo, jak by akce dál pokračovala a zda by on ve stresu rukojmí nepopravil, tak jak vyhrožoval.

Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren, který v Brně-Ivanovicích vyvraždil rodinu své příbuzné, soudce prosil o trest smrti. Dostal doživotí a letos v lednu se ve Valdicích pověsil. Znamená to, že doživotní trest je mnohem horší než provaz?

S tím bych souhlasil, že doživotní trest, ale bez možnosti propuštění je pro pachatele daleko horší. Někdo může podotknout: „Ale on zabil, co příbuzní oběti"?! Vím je to těžké a stát se to mně, tak bych asi v návalu emocí byl schopen pachatele, co ublížil někomu z mé rodiny, taky zastřelit.

© REUTERS / Yuya Shino V Japonsku byly vykonány dva tresty smrti

A jsme u koloběhu. Kdo to potom zastaví?! Budeme se zabíjet navzájem bez potřeby trestu smrti, nebo to necháme na justici, která ač není neomylná, rozhodne v rámci zákonů civilizované společnosti.

Člověk, který je zavřen více jak 7 let, je natolik ovlivněn místem, kde byl, že jeho intelekt jde výrazně dolů. Jsou na to studie, které to potvrzují. Takových lidí je spousty i bez trestu doživotí. Takže za smrt v případech, které jsem psal výše — trest doživotí bez možnosti propuštění s tím, že na náklady by si měl vězeň vydělat převážně sám. Dlouhodobé vězení — nikoliv smrt — vnímají jako trest, kterého se bojí.

Zcela opačnou záležitostí je případ Petra Kramného, který byl odsouzen na 28 let za vraždu manželky a dcery. Kramný požaduje obnovu řízení. Lidé před lety ale pro něho požadovali trest smrti. Je to právě obava z justičního omylu, co politiky odrazuje od znovuzavedení trestu smrti?

Ano, taky dobrá otázka. Justiční omyl. A co mi odpovíte na to, že jsem mluvil s obhájci, kteří obhajovali vrahy a dostali je z toho. Prostě využili systému a špatně odvedené práce druhé strany. Jejich pocity? Otázka je, zda tomu věřit, ale neměli je dobré.

© AP Photo / Charles Caratini Mogheriniová: Žádná země, která zavede trest smrti, se nemůže stát členem EU

Jak se říká v pochybnostech ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Tuto zásadu je možné aplikovat pouze v případě nejasností v otázkách skutkových, nikoli právních, neboť soud je povinen vždy nějak rozhodnout a pro případné pochybnosti v otázce výkladu platí zásada „soud zná právo".

Je také otázka, nakolik se soudy tímto vůbec řídí. Když čtu některé případy a odsouzení, že soud nabyl přesvědčení — to je na odsouzení toho soudce, ne toho, kdo je souzen. A co politiky odrazuje od trestu smrti? Zda justiční omyl? Možná, nevím, spíše mi to připadá, že mají strach aspoň někteří, že by mohli být souzeni za vlastizradu, za kterou se dříve dával i trest smrti.

Spousta těch, co žijí, si zaslouží smrt. A spousta, co umírá, si zasluhuje život. Ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce