Česká a ruská města tak, jak si je možná už nepamatujeme, aneb v čem nezaostáváme za USA

Určitě jste už slyšeli americké patriotické písně jako „New York, New York“; „Chicago“; „I left My Heart In San Francisco“… Avšak existují stejně či podobně laděné české či ruské písničky o našich městech? Dáme dohromady pár titulů? Pamatujeme si kdysi slavné hity? Díky kanálu YouTube si je pojďme připomenout a řekněme si pár slov i o interpretech.

1) Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem

21. dubna 2015 brnensky.denik.cz napsal, že hlášení na brněnském hlavním nádraží přestala být uvozována znělkou v podobě úryvku z písničky „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem". Tento zdroj připomněl, že známou skladbu složil brněnský básník Josef Kainar (1917-1971) a melodii do not zapsal kapelník a skladatel Gustav Brom (1921-1995), písničku pak nazpíval Milan Směták, a to s Brněnským estrádním rozhlasovým orchestrem, který v té době řídil dirigent František Hertl viz ceskyhudebnislovnik.cz Jelikož by tím město Brno přišlo o zcela ikonický symbol, není divu, že už v roce 2016 vlcoun.cz uvádí titulek „Brno: Na nádraží se vrátila tradiční znělka před hlášení". A o čem, že se vlastně v písni zpívá? „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem, / dobrou noc, má milá, chci ti dát. // Ulicí jak na paloučku stříbrném, / dobrou noc, má milá, chci ti dát…" V písni zaslechneme „odbíjet Jakuba" (Kostel svatého Jakuba Staršího) a můžeme sledovat, kterak jeden nesmělý chlapec let padesátých by „rád políbil" svou dívku. Člověk má při poslechu pocit, že tenkrát žili „jiní lidé" — samozřejmě v tom lepším slova smyslu.

2) Zimní Leningrad

Písničku o ruském „severním hlavním městě" (dnešní Petrohrad se v té době nazýval Leningrad) nazpívala svými lyrickým sopránem Lydia Klement (1937-1964). Tato půvabná sovětská zpěvačka s krásně zbarveným hlasem — v dětství přežila blokádu Leningradu — svým dospělým osudem tak trochu připomíná naši československou zpěvačku Evu Kostolányiovou; obě podlehly zhoubné chorobě a obě dodnes učarovávají schopností propůjčit písním, které interpretují, zajímavý vyprávěcí narativ, jakýsi malý příběh. Stačí se zaposlouchat do chytlavého refrénu a čtenáři jistě snadno souhlasí s touto charakteristikou: „Пускай Неву пургою замело, / Пускай морозом дышит Летний сад. /В глаза ты мне глядишь, и мне тепло, светло, / Мой Ленинград, мой Ленинград." Volný překlad: „Aťsi je Něva sněhem zaváta, aťsi chladem dýchá Letní sad. V oči mi hledíš tak světle, hřejivě, až má duše je roztátá. Tys můj Leningrad, můj Leningrad…"

3) Nad Prahou tančily hvězdičky

V Česku máme rádi „hašlerky" — v tomto případě nejde o větrové bonbóny (extra silné), ale o písně z provenience písničkáře Karla Hašlera; Hašler (1879-1941) nalezl svůj krutý osud v mauthausenském koncentračním táboře. Mezi jeho známé písničky patří například „Před vejtoňskou hospodou", „Ta naše písnička česká" či „Po starých zámeckých schodech". Mezi velmi milé písničky lze zařadit příběh o zrazeném chlapci, kterého, řečeno prozaicky, nechala milá. Jako ukázku nabízíme dobový retro šlágr, a sice v již historickém podání Josefa Zímy a Pavlínky Filipovské: „Na Hradčany z Belvedéru ušlapaná cestička, / chodívali po ní v šeru Vendelín a Pepička. / Když ji prosil o hubinku, rděla se jak růžička, / řekla ach, můj Vendelínku, a hned mlaskla hubička."

4) Chodím po Moskvě

Tato písnička pochází z černobílého filmu, jenž má na ČSFD velmi slušné hodnocení. Ve filmu z roku 1963 píseň interpretuje pozdější slavný režisér Nikita Michalkov. Český divák si možná vybaví takové filmy jako „Lazebník sibiřský" (Rusko/1998) či „Unaveni sluncem" (Rusko/ 1994). V našem případě necháme čtenáře si svižnou písničku vyslechnout v podání barytonového zpěváka Eduarda Chila (1934-2012). V ruské literatuře existuje metoda jakési fyziologické čerty místa. V připomínaném šlágru „Chodím po Moskvě" jde spíše o metodu impresionistického líčení: „[…] А просто летний дождь прошёл / Нормальный летний дождь // Мелькнёт в толпе знакомое лицо / Весёлые глаза /

А в них блестит Садовое кольцо / А в них бежит Садовое кольцо / И летняя гроза…"

Volný překlad: „[…] to jen sprchnul drobný déšť, obvyklý letní déšť. V řece lidí mihne se čísi povědomá tvář, veselé oči. V nich odráží se Sadová ulice, v nich uhání Sadová ulice a letní bouřky zář…"

5) Kolíne, Kolíne

Zcela svébytným českým žánrem je dechová hudba skladatele Františka Kmocha (1848-1912), jenž se ujal taktovky mj. kolínské městské kapely. Se svou kapelou Kmoch podnikl dokonce tříměsíční turné po Rusku. Kmoch popularizoval české národní písně a psal i příznačné pochoďáky, jimiž reagoval na rakousko-uherské vojenské marše. V našich krajích je stále notoricky známa vlastenecká podchodová píseň „Kolíne, Kolíne". Zde asi nemá smysl více připomínat. Snad jen poznámka: na kolínském vlakovém nádraží je hlášení uvozováno, jak jinak, několika tóny z písně „Kolíne, Kolíne". Posuďte sami. Autor tohoto článku jednou jel přes Kolín. Jedna starší paní v kupé nahlas zavzpomínala, jaké to bylo príma, když přes Kolín jezdila „pára" a když na peróně prodavač vykřikoval: „Kolín — horké párky, horké párky!" Inu, každá doba má to svoje.

6) Magadanské bulváry

Mezi odlehlá ruská města patří Magadan; leží v Magadanské oblasti daleko na východě Ruska. Navzdory náročným podmínkám a pohnuté historii, město vyniká několika historickými VIP osobnostmi. Náleží mezi ně i velmi slavný ruský tenor Vadim Kozin (1903-1994), v míře neztenčené taktéž básník a úspěšný písničkář, který se ovšem narodil v Petrohradu. A právě Vadim Kozin v písni o magadanských bulvárech naráží na to, že vzdor slavným jiným světovým metropolím, on zůstane navždy věrný ulicím svého města Magadan. Vadim Kozin vládl technicky vytříbeným měkkým hlasem. Dokázal se prosadit i bez mikrofonu; jeho hlas bývá srovnáván s hlasem Sergeje Lemeševa (pro specifickou nazálnost připomíná částečně i projevy Aleksandra Vertinského). Kozinova sláva v letech 30. byla kromobyčejná. Dodnes se dochovaly mnohé gramofonové desky s jeho vokálním uměním. Kozin se na pěveckém pódiu sešel i se světovými hvězdami, jakými byli Maurice Chevalier či Marlene Dietrich. Po válce se dostal do křížku se sovětskou mocí, proto život a tvorba umělce byly relokovány na Dálný východ. Na popularitě Vadimu Kozinovi to nikterak neubralo. Byl to fenomenální tenor: „Вы слышали, конечно, Ив Монтана / Парижские бульвары, Гимн любви. / А я влюблен в бульвары Магадана, / И может быть, сильней, чем он в свои." Volný překlad: „Jistě jste slyšeli Yves Montanda, Pařížské bulváry, lásky hymnu. Já zatím jsem zamilován do bulvárů Magadanu, snad více než on sám jim věrný zůstanu."

7) Za Starú Břeclavú

Uvádíme jako příklad písně z Moravy. Tato píseň má náladu až baladickou. Topografie tu hraje roli spíše druhotnou. Písňový materiál je duševně lyrický. Moravské písně takto kontrastují s daleko více epicky rozvernými písněmi bohémskými. Podání zpěváka Jožky Černého je opravdu mistrovské. Z jeho tvorby jsou stejně krásné pojaté písně „Lásko, Bože lásko" nebo „Za tú horú za vysokú".

8) Starý Oskol, město přátel

V jihozápadním Rusku bychom našli město Starý Oskol (Старый Оскол). Je to zřejmě typicky provinční město. Jako jiná ruská města viz Vladivostok, Jakutsk, Murmansk, Nižní Novgorod — i Starý Oskol má vlastní hit opěvující jeho krásy. Město se nachází blízko ukrajinských hranic a leží v zóně tzv. „kurské magnetické anomálie". Po městě Starý Oskol je dokonce pojmenovaná jedna z ponorek Ruské federace. Krásy města v klipu opěvuje dorůstající generace.

9) Zlatá Praha

Závěrem dvě kuriosity: První píseň „Zlatá Praha" vznikla v československo-sovětské koprodukci. Velmi slavný v letech 60. sovětský zpěvák Mark Naumovič Bernes (ruský Frank Sinatra) zpívá o půvabech malebné Prahy. Zpívá o k nebi se pnoucích katedrálách, kaštanech, Karlovu mostu i o pivečku „U Švejka". Ruku na srdce, kolik známe například amerických písní věnovaných Praze?

10) Večery pod Moskvou

Dnešní defilé, které jsme čerpali z kanálu YouTube, uzavírá i u nás známá píseň „Večery pod Moskvou". V naší ukázce ji interpretuje populární československý zpěvák let padesátých Rudolf Cortés. Tato ikonická píseň je v povědomí i tzv. západní kultury. Spolu s takovými písněmi jako „Dvě kytary" či „Ej, uchněm" je hojně citována v nejrůznějších filmech. Pokud by šlo o modernější analogie písní o Moskvě, lze připomenout hit, který v devadesátých letech zpíval Oleg Gazmanov jako „Moskva, znějí zvony".

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce