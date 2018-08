Kdo se bude zodpovídat za smrt českých vojáků?

„Politické špičky a zpolitizované vedení armády z touhy po obdivu cizích států vysílají naše vojáky do exotických destinací za stavu, kdy sama armáda přiznává, že není schopna ochránit naši zem před vnějším nepřítelem a současně nedělá nic pro odpovídající pozitivní změnu," říká v rozhovoru pro Sputnik bývalý policejní rada Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a kandidát za stranu Rozumní do Magistrátu hl.m. Prahy Pavel Opl.

© AP Photo / Rahmat Gul Vítová: Ti chlapci v Afghánistánu jsou obětí našich politiků

Služba v armádě, stejně jako služba v ostatních ozbrojených složkách sebou nese rizika a tím nejvyšším je položení lidského života.

Smrt kohokoliv z příslušníků ozbrojených složek při výkonu služby je obrovskou lidskou tragédií jejich rodin a jejich oběť musí být vnímána se vší úctou.

Ale pak je zde hledisko další. A to, zdali v tomto případě naši vojáci měli co dělat v Afghánistánu. A já tvrdím, že neměli. Politické špičky a zpolitizované vedení armády z touhy po obdivu cizích států vysílají naše vojáky do exotických destinací za stavu, kdy sama armáda přiznává, že není schopna ochránit naši zem před vnějším nepřítelem a současně nedělá nic pro odpovídající pozitivní změnu. To je nepřijatelné a trestuhodné.

Smrt našich vojáků a zármutek jejich rodin jde na vrub politiků a vedení armády a tito politici a armádní špičky by měly být hnány k osobní odpovědnosti za stav naší armády a smrt našich vojáků. Místo toho budeme všichni sledovat frašku, kdy ti, kteří je poslali na nesmyslnou smrt, se budou v médiích předvádět a posmrtně ty padlé vyznamenávat a ještě si na tom budou honit politické body.

Není útok důkazem toho, že Česko zbytečně riskuje životy svých vojáků?

© AP Photo / Rahmat Gul Tři čeští vojáci byli zabiti při sebevražedném útoku v Afghánistánu

Samozřejmě. Působení v Afghánistánu, i mimo náš kontinent, považuji za nepřijatelné. Ať armáda nejprve dostojí svým zákonným povinnostem a je schopna zajistit naši vnější bezpečnost a teprve poté může přemýšlet o svém nasazení mimo náš kontinent. Ať se vyzbrojuje technikou vhodnou do našeho teritoria a zdokonaluje se výcvikem, i mezinárodním, v teritoriu odpovídajícím případnému konfliktu naší země a našeho bezprostředního okolí.

Myslíte, že útok může pomoci přehodnotit vládní politiku ohledně zahraničních misí AČR pod vlajkou NATO? A měla by vláda mise přehodnotit?

Velmi se obávám, že pokud nedojde k naprosto zásadnímu přepsání politické mapy České republiky, tak k žádné změně nedojde. Bohužel zjevně žádná zásadní změna na obzoru není, takže pohled na zahraniční mise naší armády obecně očekávat nelze. Je na voličích, aby tu změnu umožnili.

Měla by se česká armáda stáhnout z Afghánistánu?

Ano, ihned a již se tam nikdy nevracet.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce