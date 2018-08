Český producent promluvil o problémech, které se u Kluse mohou objevit

„Myslím si, že každý má právo si vybrat, kde chce vystupovat a s kým chce či nechce spolupracovat. Na druhou stranu si ale neumím představit, že by měl teď pan Klus u každé akce zkoumat, jaké oslovil pořadatel sponzory. Samozřejmě se to nějak udělat dá, ale podle svých zkušeností vím, že je to velmi složité. Neumím si to dost dobře představit. Spousta vystoupení a festivalů se připravuje hodně dopředu. Pořadatel si své hlavní hvězdy nasmlouvá třeba i rok před tou akcí. A sponzoři se pak shání i postupně. Těžko si asi představit, že bych pak měl třeba s panem Klusem vypovídat smlouvu kvůli tomu, že by nás chtěl finančně podpořit například Agrofert. Otázka je, jestli si pak budou chtít všichni ti pořadatelé pana Kluse objednávat, protože konkrétně Andrej Babiš má těch firem hodně a toto by pořadatele výrazně omezilo," říká pro Parlamentní Listy Trdla.

Podle Trdly Klus patří mezi české přední zpěváky a vystoupení má opravdu hodně. Proto ani po finanční stránce na tom určitě nebude špatně. Takže i kdyby třeba o nějakých dvacet procent vystoupení přišel, možná by to až tolik nepocítil. Samozřejmě třeba jiný zpěvák, který má už takové ty standardnější roční příjmy, tak by se pak možná divil. Záleží opravdu na každém, kde chce vystoupit a kde ne.

„Právě, sponzorů opravdu tolik není. Otázkou je, jestli by člověk toho pana Kluse opravdu hodně chtěl. Pokud by ten festival byl opravdu postaven na něm… Jak říkám, on patří mezi naše top interprety a umělce. Je tedy důležité propočítat si, kolik lidí může právě díky Tomáši Klusovi přijít, jestli to zaplatí náklady… Ale celkově by se mi to moc nelíbilo," odpovídá producent na otázku, pokud by přistoupil na Klusovu podmínku.