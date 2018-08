V Liberci na Ještědu hoří les

Na místě požáru zasahuje deset hasičských jednotek, na pomoc byl povolán i vrtulník. Operační středisko informaci o požáru přijalo krátce před 11:00.

„Hoří lesní a travní porost za Ještědem. Na letišti bylo zřízeno plnicí stanoviště pro vrtulník, který byl povolán na místo a bude zahájeno letecké hašení," oznámila Novinkam.cz mluvčí libereckých hasičů Pavlína Bílková.

Kvůli požáru byl uzavřen horský hotel a vysílač na vrcholu Ještědu, uzavřena je i cesta nahoru od parkoviště Ještědka.

„Nejezdí kabinová lanovka, sedačková lanovka Skalka ale v provozu zůstala," uvedla ČTK mluvčí skiareálu Renata Balašová.

Původně podle tiskové mluvčí hasiči na místo vyslali pět jednotek, nyní jich na místě zasahuje už deset. Na místo se nedostanou všechny velkokapacitní cisterny.

„Proto jsme povolali na místo vrtulník. Je připravený k zásahu, mělo by to pomoci," uvedla Bílková s tím, že vodou by se měl vrtulník plnit na chatě Ještědka pod Ještědem.

„Uvažujeme i o povolání letadla. To bychom pak plnili na letišti v Liberci — Ostašově," doplnila.

Hasiči se také snaží vyklidit okolí hotelu a lidé by se lanovkou měli vrátit dolů do Liberce, nejde však o evakuaci a nikdo není zranění a v současné chvíli ani ohrožený. Jde pouze o to, aby hasiči měli prostor a klid na práci.

Aktualizujeme.