Klaus mladší vystoupil proti účasti českých vojáků v misích NATO, Kalouska to vytočilo

Klaus mladší uvedl, že v souvislosti s úmrtím českých vojáků bychom se měli zaměřit na to, jestli zahraniční mise mají smysl.

„Smyslem armády je především chránit vlastní zemi, její svrchovanost. Tohoto cíle by armáda měla být schopná. Naše není. Tato priorita by se měla změnit, protože svět není bezpečné místo a vždycky vám přátelé (i spojenci) nejvíce pomohou, když jste sám dostatečně silný a životaschopný. Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím," uvedl Klaus mladší.

Největší vlnu nevole a kritiky Klaus mladší sklidil za slova, že Česko vojáky v Afghánistánu mít chce, že to není naše povinnost.

„Skoro největší armádu NATO má Turecko — a žádné vojáky v Afghánistánu nemá. Řada jiných zemí také ne. My tam vojáky mít chceme, není to naše povinnost," psal Klaus.

Právě na tato slova reagoval i Miroslav Kalousek.

„Nechci radit Petru Fialovi, ale možná by si v ODS mohli ujasnit, že účastí v zahraničních misích posilujeme naší vlastní bezpečnost. Na rozdíl od předsedy výboru pro vzdělání a kulturu jsem přesvědčen, že čeští vojáci padli za mír a bezpečí v naší zemi. V úctě o tom ujišťuji i jejich rodiny, pro které musí být takové komentáře trýznivě urážlivé," napsal na svém Facebooku.

Další politiky znepokojilo to, že v příkladu členské země NATO, která se mise neúčastní, uvedl Turecko, které tam ale ve skutečnosti své vojáky má., píše portál Eurozprávy.