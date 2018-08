Hon na čarodějnice! Český ekonom byl nespravedlivě obviněn, že je „ruský troll“

Vypadá to tak, že každý člověk s jiným názorem je hned ruský troll. Mezi ruské trolly už se dostal i český ekonom Vladimír Pikora, který označení ruský troll přirovnal k dřívějším kacířkám a čarodějnicím, které lid upaloval na hranici. Uvedl to na svém Twitteru.

„Dříve lidé věřili na čerty, bludičky a čarodějnice. Evidentně to potřebovali ke svému životu, aby se v něm vyznali. Překvapivě to potřebují stále. Člověk by řekl, že s rostoucím vzděláním lidé na strašidla už nevěří, ale není to pravda. Před padesáti lety měli lidé jako strašidlo amerického imperalistu a jeho mandelinku, dnes mají moderní strašidlo a říkají mu ruský troll," uvádí Pikora na začátku svého příspěvku.

Vladimír Pikora se v neděli na jedné síti dozvěděl, že už i on je ruský troll. A uvedl, že se dříve ukázalo na nepohodlnou ženu a už šla na hranici jako kacířka a čarodějnice. Dnes je to podle Pikory podobné. Uvádí, že pán, který byl před rokem 89 kovaným svazákem, ukáže a už vás jeho bratři zaslepeně věřící v pravdu a lásku kamenují. Prý stačí jen to, že máte jiný názor na BREXIT než oni.

„Vyvracení ruských trollů je přitom tak snadné. Jak by mohla relativně chudá země, jako je Rusko (podle Indexu lidského rozvoje 57. země planety — pro srovnání: ČR je 29.) financovat tolik agentů a trollů, že ovlivní všechny volby na světě?" ptá se Vladimír Pikora.

Nakonec Pikora nezpochybnil, že ruští agenti existují. Je také přesvědčen, že je Rusové využívají. Ale také říká, že nemohou být za každým rohem. Podle něj prý ten, kdo vidí ruského trolla v každém, kdo nesdílí jeho názor, je jen prachobyčejný idiot. Také se ptá, kolik by ti trollové za každým rohem asi Rusko stáli? Kdo by to dělal? Kdo by ty lidi školil a řídil? Proč by to miliony lidí dělaly? Proč by to dělal sám Pikora? Ten si dokonce myslí, že každá velmoc s námi vytře podlahu, ať to bude Rus, Američan, Brit nebo Němec, že nikdy nebude hájit naše zájmy, ale jejich. Takže Pikora na závěr uvádí, že je nejspíš i americký a britský troll.