Z italského mostu se zřítil i český kamión

V úterý se v italském Janově zřítil most dálnice A10, ze kterého spadl i český kamión pražské firmy Sped-it. Česká televize v úterý odpoledne uvedla, že řidič přežil. Zatím není jisté, jestli kamión řídil český občan. České ministerstvo zahraničních věcí zatím nedisponuje informacemi, jestli mezi obětmi nebo zraněnými jsou Češi.

© AFP 2018 / Andrea Leoni Zřícený český kamión

„Jsme v kontaktu s naší ambasádou v Římě, která celou situaci řeší, ta je ve spojení s naším honorárním konzulem, kterého máme v Janově. Nicméně zatím nemáme k dispozici informace, že by mezi oběťmi na životech nebo zraněnými měli být čeští občané," uvedla Novinkám.cz tisková mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

„Prozatím je to čerstvé a víc informací budeme mít v průběhu několika hodin," dodala Valentová s tím, že ministerstvo nemá informace o národnosti řidiče kamiónu.

V Janově se za plného provozu zřítil dálniční most na frekventované dálnici A10. V úterý v 11:50 se na severu Itálie zřítilo několik desítek metrů mostu. V této době byl most otevřen a jezdila po něm auta. Podle prvních oficiálních údajů je na místě 22 mrtvých. Podle svědků do mostu udeřil blesk.