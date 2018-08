Slavie si Ligu mistrů nezahraje. V Kyjevě i zásluhou polského rozhodčího prohrála 2:0

FC Dynamo Kyjev se do vedení dostal v 11. minutě, kdy Benjamin Verbič tváří v tvář brankáři Kolářovi nezaváhal. V tuto chvíli otěže zápasu převzala hostující Slavie a její aktivita skončila míčem v domácí brance. Radoval se Tecl, ale radost netrvala dlouho…Pomezní polský rozhodčí se rozmyslel a odmával ofsajd. Avšak mylně. Skórující Tecl v ofsajdu rozhodně nebyl. První poločas tak skončil 1:0 pro domácí.

Druhý poločas Slavie nezačala špatně, vytvořila si i 200% šanci, kdy Souček ve skluzu zakončoval do prázdné branky, ale minul. A následně přišla další chvíle polského pomezního sudí. Dynamo se vydalo do rychlého protiútoku, když Cygankov přihrávkou do ofsajdu uvolnil Besjedina, který překonal slávistického brankáře.

Slávisté se až do konce utkání snažili o zkorigování výsledku, což se však nepodařilo. Je zajímavé, co vedlo polského rozhodčího k naprosto odlišnému posouzení dvou situací, když jasný ofsajd domácích „nevidí", a neexistující ofsajd hostujících slávistů mává. Proč?

Jediným českým zástupcem v Lize mistrů bude letos Viktorie Plzeň.