Francouz, který sbírá peníze pro Aquarius: V Česku to bylo nejtěžší. Málem mi rozbili hubu

Sasha se vydal právě do Moskvy, protože mistrovství světa jakožto „symbol úcty a naděje", který spojuje lidi, se nejlépe hodilo pro realizaci této myšlenky, řekl Francouz v interview pro Sputnik.France. Podle jeho slov ho tato myšlenka napadla po jednom případu v Kolumbii.

„Ocitl jsem se jednou bez peněz v kapse v Cartageně de Indias, a lidé měli pro mne takové porozumění, že jsem se rozhodl tuto zkušenost zopakovat, ale tentokrát s větším užitkem… Napadla mne myšlenka projevit takovým způsobem solidaritu s asociací SOS Méditerranée, jejíž činnost sleduji od okamžiku jejího založení v roce 2015," řekl Sputniku.

Evropa a uprchlíci: přízeň a agrese

„Například v Německu tuto myšlenku všichni nadšeně podpořili. V Rakousku a v Česku už mnohem méně. A v Pobaltí to bylo lidem nejspíše jedno. Myslím si, že tam o tom méně vědí," poznamenal cestovatel.

Jedním z nejtěžších byl pro Sashu den, kdy ho v Česku zastihla bouřka „v širém poli" a neměl, kam by se ukryl.

„Propadl jsem panice. Pak jsem si řekl: už dost, pryč s tou únavou a stresem, za tři minuty se zvedneš a půjdeš, protože pak už bude pozdě! Konečně jsem našel starou autobusovou zastávku, ve které jsem se schoval," řekl Sasha.

„A předtím ten den mi málem rozbil hubu jeden řidič náklaďáku! Bylo to také v Česku. Byl jsem na plošině, kde odpočívají řidiči na trase, a byl tam jen jeden náklaďák. Zeptal jsem se řidiče, jestli by mě mohl odvézt do Polska. Odpověděl, že ano. Ale když jsem mu řekl, že cestuji sám, abych sebral prostředky pro loď Aquarius a pomohl uprchlíkům, vyhodil můj batoh a strčil do mne! Byl to jediný případ za celou dobu této cesty, kdy jsem se tak trochu lekl!" prozradil Francouz.

Zato Polsko Francouze příjemně překvapilo svým pohostinstvím a v Německu získal nejvíce té „morální podpory". Sasha cestoval stopem, někdy mu kupovali lidé jízdenky nebo letenky. Ubytování si vyhledával na internetu a měl s sebou houpací síť.

© AP Photo / Urs Flueeler Zoufalí Francouzi se brání před migranty pomocí plastové ohrady v Alpách

Sasha projel osm evropských zemí. Francii, Německo, Rakousko, Česko, Polsko, Lotyšsko, Litvu a Estonsko a dostal se k cíli své cesty, do Moskvy. Překvapila ho přívětivost Rusů a také „bezvadná" organizace fotbalového MS 2018, i přesto, že neměl pas fanouška a nemohl se dostat na finálové utkání.

„Byl jsem příjemně překvapen přivítáním u Rusů. Myslel jsem si, že je to chladná země, ale když jsem tam přijel, zapůsobilo na mne velkým dojmem pohostinství místních obyvatel," sdělil.