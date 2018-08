Slováci se po události v Itálii bojí zřícení mostů. Češi věří, že u nich je vše v pořádku

Po nedávné katastrofě v italském Janově, kde se zhroutil most a při tomto neštěstí zahynulo 39 lidí, se pozornost veřejnosti v každém státě zaměřila na stav a kvalitu místních mostů. O události píší i slovenská a česká média. Ukázalo se, že v těchto sousedících zemích se názory na situaci značně liší.

Novináři slovenské televizi TA 3 natočili reportáž o katastrofickém stavu mostů po celém Slovensku. V zemi však k ničemu podobnému, jako v Itálii, doposud nedošlo. Nicméně se ukázalo, že situace je téměř kritická. Na Slovensku je celkem asi 24 000 mostů, z nich přibližně 8000 je silničních.

© AFP 2018 / Andrea Leoni Z italského mostu se zřítil i český kamión s českým řidičem

Podle údajů Slovenské správy cest je 236 mostů ve špatném stavu, 120 ve velmi špatném stavu a 17 v havarijním stavu.

V Česku je podle expertů situace mnohem lepší. Představitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl v rozhovoru pro Aktuálně.cz ujišťuje, že v České republice ke stejné katastrofě jako v Janově nedojde.

V současnosti je v Česku 1682 dálničních mostů a žádný z nich není v havarijním stavu. Rýdl uvedl, že mosty v Česku mají individuálně předepsaný nejen plán údržby, ale i plán kontrol a prohlídek.

„Běžná kontrola probíhá minimálně jednou ročně, u některých mostů dvakrát — třeba u těch mimořádně zatížených. Poté je tady plán takzvaných hloubkových kontrol, které jsou naplánovány podle technického stavu," zdůraznil odborník.

Každý most má v závislosti na svém stavu vlastní plán diagnostiky. Pokud je most v dobrém stavu, kontrolují ho jednou za šest let. Jestli je v průměrné kondici, je kontrolován jednou za čtyři roky. Mosty ve špatném stavu však detailně kontrolují mnohem častěji — každé dva roky.

Mimo jiné Jan Rýdl uvedl, že na rozdíl od italského mostu, který byl závěsný, jsou v Česku mosty pilířové.

„U současných místních konstrukcí, které stavíme, je plánovaná životnost kolem 100 let," zdůraznil. Je ale nutné věnovat pozornost včasné diagnostice.