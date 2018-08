Sigma Olomouc i ve druhém zápase porazila Kajrat Almaty a postupuje

Fotbalisté Sigmy Olomouc k vysněnému postupu do závěrečné fáze kvalifikace do Evropské ligy vykročili už v 19. minutě, kdy se hráčům podařil dlouhý aut do vápna, kde po olomouckém prodloužení míče usměrnil míč do sítě Nešpor. Ve zbytku prvního poločasu Sigma hrála velice dobře a do vyložených šancí domácí Kajrat nepouštěla. První poločas tedy skončil 1:0.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Slavia si Ligu mistrů nezahraje. V Kyjevě i zásluhou polského rozhodčího prohrála 2:0

Do druhého poločasu domácí Kajrat Almaty vstoupil s vůlí výsledek ještě zvrátit. Ale proti byl olomoucký Houska. V 50. minutě si po faulu postavil míč a asi z 30 metrů vymetl šibenici domácího celku. Sigma Olomouc se dostala do vedení 2:0 a o postupujícím bylo téměř rozhodnuto. Kajrat se nevzdal a v 61. minutě ještě snížil na 2:1 zásluhou Eppela. V tomto okamžiku se domácí dostali do tlaku, kterému ale Sigma úspěšně vzdorovala a vydávala se do rychlých brejků. V 75. minutě byl navíc vyloučen domácí Felipe a bylo rozhodnuto. V 94. domácí Isael předvel zákrok na kriminál a vysloužil si červenou kartu. Sigma Olomouc si připisuje vítězství 2:1.

Ve 4. předkole fotbalové Evropské ligy se Sigma Olomouc utká s lepším z dvojice Zalgiris-Sevilla. V prvním zápase Sevilla doma zvítězila 1:0. Olomoučtí se tak nejspíše mohou těšit na skvělý dvojzápas.

Čtvrté předkolo se odehraje v termínech 23. a 30. srpna. Olomouc by měla dvojzápas zahájit doma.

V Lize mistrů se s jistotou předvede Viktorie Plzeň, šanci měla i Slavia Praha, ta však nezvládla dvojzápas s Dynamem Kyjev a zahraje si pouze skupinu Evropské ligy. Základní část této soutěže si zahraje i Jablonec.