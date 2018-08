Evropa se postavila USA v klíčové otázce. Jak na tom může vydělat Česko?

Nikdy nebyl konflikt mezi Bruselem a Washingtonem pro Česko tak výhodný jako právě teď. Bílým dům vyhlásil Íránu kvůli údajnému jadernému zbrojení ekonomickou válku a Evropská unie se postavila za zájmy evropských firem v perské velmoci. EU vydala blokovací nařízení, jehož cílem je zmírnění dopadů sankcí na zájmy podnikatelů z EU, kteří v Íránu podnikají. Aktualizované nařízení umožňuje evropským subjektům získat náhradu škody plynoucí z amerických sankcí.

Česká republika má šanci dostat se na trh, kde je o její strojírenskou a petrochemickou produkci zájem. Nestáhne česká vláda ocas mezi nohy?

Sputnik o českých možnostech na íránském trhu hovořil s bývalým šéfredaktorem týdeníku Ekonom Zbyňkem Fialou.

Evropská unie vydala blokovací nařízení, jehož cílem je zmírnění dopadů sankcí na zájmy podnikatelů z EU, kteří v Íránu podnikají. Aktualizované blokovací nařízení umožňuje evropským subjektům získat náhradu škody plynoucí z amerických sankcí. Co si o tom myslíte?

Konečně víme, k čemu nám Evropská unie je. Musí využívat své moci k ochraně zájmů členských zemí, a když to bude dělat podle Charty OSN a dalších závazných norem, které jsou základem platného mezinárodního práva, dá dobrý příklad i jiným. Včetně příkladu, že podřizovat se bezpráví je nesprávné nebo, že svoboda a partnerství nejsou jen slovníková hesla.

Skutečně se EU postaví za své podnikatele a ochrání je před USA?

Už delší dobu cítíme, že Evropská unie hledá dost marně odpověď na pocit periferních zemí, že jde jen o neokoloniální nástroj, jak z nich co nejdéle dostávat levnou práci a suroviny. Nemyslím si, že by to tak muselo být, prostě to občané dopustili. Jsou cesty, jak fungování evropského společenství i života v přehlížených členských zemích zlepšit tak, aby jedno podporovalo druhé.

Teď je tedy okamžik pravdy, teď se dá víra v budoucnost EU podpořit, nebo taky ztratit. Myslím si, že v Bruselu to vědí. Jinou věcí bude rozhodování konkrétních firem, které budou zvažovat, zda jim to za ohrožení amerického trhu stojí. Musí si však uvědomit, že alternativou je další rozvrat Blízkého východu a proudy uprchlíků. Dovedu si představit, že když EU zachová rozhodnost, nepůjde to do krajnosti.

Írán býval tradičním partnerem českého průmyslu, jenže ČR byla v posledním období nahnána do závodů ve zbabělosti, aby dobré pozice hloupě vyklidila. Což zároveň naznačuje, že v Íránu je silná konkurence, takže s pouhou tradicí si těžko vystačíme. Český průmysl je závislý na zahraničních vlastnících, půjdeme v zákrytu za nimi, pokud tomu naši politici nebudou házet klacky pod nohy. Ale já doufám, že budou loajální k bruselskému odmítnutí diktátu Washingtonu.

Co by české firmy mohly do Íránu exportovat?

Česká státní obchodní agentura Czechtrade před rokem doporučovala obory strojírenství, stavebnictví, energetiku, zdravotnictví a petrochemii jako perspektivní obory. Ze stejné doby jsou však zprávy, že banky se bojí tyto obchody financovat. Připomeňme znovu, že v ČR je většina těchto oborů z větší části v zahraničních rukou a že komerční banky jsou zde zahraniční prakticky všechny.

Dá se očekávat, že by export do Íránu česká vláda podpořila?

Běžná státní podpora exportu se odehrává prostřednictvím menšího objemu bankovních a pojišťovacích služeb ve státní České exportní bance a státní pojišťovací službě exportu EGAP, stát k tomu nabízí ještě marketingové služby agentury Czechtrade.

Stačilo by, kdyby vyšly vstříc aspoň tyto instituce. Hlavní rolí vlády na straně českého průmyslu je pak postupovat v souladu s EU, která obranu proti sankcím slíbila. Udělá maximum, když bude tuto obranu hájit a bude na ní trvat.

