„Zištné podhoubí“: Starosta Mikulova o bránění stavby klíčových projektů infrastruktury

Během několika let neziskové organizace, jako například Děti Země či Voda z Tetčic, usilují o obstrukci dopravních staveb. Od roku 2011 se diskutuje o zdvoukolejnění trati z Brna do zastávek u Brna a mimo jiné se v Mikulově také řeší spojení na trase Brno —Viděn. Námitky se vyskytuji i kvůli stavbě nádraží v Brně. Všechny tyto projekty jsou ale pro fungování měst nezbytné a bránění jejich výstavbě výrazně zhoršuje kvalitu života obyvatel.

Starosta města Rostislav Koštial tvrdí, že stavbu dálnic a liniových staveb mnohdy neblokují jen ekologičtí aktivisté. „Problém je mnohem širší. Jedná se o všechny ty organizace, které jsou mnohdy placené státem, tzv. nevládní organizace a neziskové organizace, které bojkotují mnohé potřebné stavby," prohlásil Koštial. Problém však spočívá také v legislativě. „V podstatě kdokoliv v republice může napadnout jakékoliv dílo."

„Před nedávnem jsme jásali, že byla legislativně prolomena záležitost týkající se vyvlastňování," říká starosta města. „Ale určitě není proč jásat, protože legislativa zatím neodstranila tu možnost, že kdokoliv odkudkoliv může napadnout cokoliv."

V návaznosti na otázku, zda by měla být právně omezena činnost neziskových organizací, starosta zmínil některé případy ze zemí Evropské unie a odpověděl následovně: „Některé modely jsou takové, že námitky se vůči velkým liniovým stavbám, řekneme, podají. Vypořádají se s nimi ale až v průběhu realizovaného díla." Na druhé straně v některých zemích, jako třeba v Rakousku, jsou některé stavby definovány zákonem a o jejich výstavbě nejsou vedeny žádné diskuze.

V Česku ale neziskové organizace tuto věc napadají a stávají se účastníky řízení. „Zmiňme například konkrétně případ D52. Tato liniová stavba se připravuje nějakých 18 let. To je mezinárodní ostuda, která se už jinak nazvat nedá. Vždycky se ta mašinerie vypořádá s nějakou námitkou. Potom se ale objeví jiná námitka, která se vždy podá v posledním termínu, kdy je vůbec možné ji podat," tvrdí Koštial. Starosta dále dodává, že bohužel není přesvědčen, že to tyto organizace dělají z čistě svatého ekologického pohledu. „Já se cítím být také zastáncem přírody a ekologie, ale vidím tam určité zištné podhoubí."

Podle starosty se organizace většinou opírají o definované problémy. „Kvůli takovým definovaným problémům bude trpět celé sídliště v Mikulově, protože dnes jim jezdí pod okny 30 tisíc obyvatel. Asi 30 tisíc vozidel, včetně těch nákladních, dnes projíždí Mikulovem tam a zpět. Je to zde ucpané." Je to mimo jiné i výsledkem práce ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. „Jedná se pak zejména most, po kterém zde jezdí možná 20-30 tisíc vozidel, kyvadlově. Jsou tady fronty, ucpává se to. Tím se životní prostředí zatěžuje mnohem více, než když se tudy jede plynule," dodal závěrem Koštial.