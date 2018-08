Lira oslabila, vezmou čeští a slovenští turisti Turecko útokem?

Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdogan se sešli v roce 2017 v Soči, kde jednali o politických a hospodářských záležitostech. Děje se tak k nevoli USA (Spojeným státům vadí rusko-turecká spolupráce ve vojenské oblasti), které vyvíjejí na Turky tlak, v důsledku čehož zaznamenáváme určitý pokles turecké liry. V souvislosti s tím se nabízí otázka, nakolik to ovlivní turistický ruch v této destinaci, který by mohl logicky zesílit, vždyť je přece o co stát.

Naši lidé jistě už slyšeli či již párkrát zavítali do „Turecké riviéry", nacházející se mezi městy Kas a Alanya. Mnozí už bezpochyby podlehli „Tyrkysovému pobřeží", jehož poloha se nachází východně od Marmarisu. Po historii bažící návštěvníci si určitě ani nyní nenechají ujít dotyk s minulostí prostřednictvím zážitku ze slavné Tróje, Pergamonu nebo z dalších historických měst, jakými jsou Konya či Erzurum (viz seldžucká turecká architektura).

© AP Photo / Alex Brandon Trump slíbil, že „sníží výdaje“ na Turecko

Sputnik se informoval u ACK ČR (Asociaci cestovních kanceláří České republiky), jak je na tom dlouhodobě turecká destinace. Byli jsme ujištěni, že již v roce 2014, 2015, 2017 bychom Turecko mohli najít v první desítce preferovaných letovisek. Nezdá se tudíž, že zlevněná lira je jediným katalyzátorem.

Zájem o Turecko zkrátka trvá už z dřívějška. Stejného mínění jako ACK ČR je i prezident Slovenské Asociácie Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr (SACKA) pan Ing. Stanislav Macko: „Kolísání turecké liry nemá zas takový vliv, jak by se mohlo zdát. Spíše rozhoduje poměr mezi kvalitou a cenou za služby celkově, a především teplé moře…"

Zjistili jsme, že tedy takové a jiné divy, krom „teplého moře", turistům skýtá slunné Turecko, nyní o něco levnější než dříve. Pro všechny případy jen podotkneme, že milovníky slunce znovu a zas nadchnou turecké pláže, za kterými lze zavítat do Bodrunu, Antalye či Side. Nadšenci pro turistiku jako vždy míří do pohoří Kačkar a Taurus. Zalistujte proto průvodci a Inspirujte se jako my. Už jste viděli skalní útvary, jimiž se chlubí Kappadokie? Pokud snad přesto váháte, zda do Turecka za takto výhodných podmínek letos jet, pak vězte, že dva ze sedmi divů světa jsou právě v Turecku. Je tam mauzoleum v Halikarnassu a také Artemidin chrám v Efezu. Turističtí průvodci Vám přejí šťastnou cestu.

Nedalo nám to a stejnou otázku jako panu prezidentovi SACKA, jsme položili paní výkonné ředitelce Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Ing. Tereze Pickové. Její vyjádření si můžete vyslechnout i shlédnout v následujícím videu:

Sputnik NEWS ČR se ptá paní ředitelky Terezy Pickové, jaká je situace ohledně Turecka v souvislosti se zlevněním turecké liry. Očekáváme zvýšený tok turistů do této země?

Tak já můžu říci, že zvýšený zájem o Turecko pozorujeme již v posledních dvou letech, není to jen vlivem aktuálních událostí. V letošní sezóně, ještě proti loňsku, tam byl určitý rozdíl v tom, že loni Turecko bylo vyhledávané spíše až s nastupujícím létem, spíše jako last minutová destinace. V letošní sezóně bylo však vyhledáváno skutečně již od počátku zahájení předprodejů, tedy již na podzim a na jaře letošního roku.

Nedomníváme se, že aktuální situace by měla jakkoli ovlivnit cenu zájezdů, protože ta je výsledkem nějakých ročních smluv, tzn. že cestovní kanceláře uzavíraly kontrakty s lokálními partnery loni a stejně tak pro nadcházející sezónu je budou obnovovat přibližně na podzim tohoto roku. Asi je spíše důležité, v jaké kondici bude měna v období uzavírání kontraktů. Pokud by docházelo k nějakému oslabení, reakce díky kontraktům není až tak flexibilní. Spíše se to dotýká útrat na místě. To znamená, pokud by oslabovala měna, mohlo by to mít pozitivní vliv na výši útrat turistů na místě, ale je třeba říci, že Turecko je právě často nakupováno formou kompletního balíčku služeb, tzn. častým typem zájezdu tam jsou all inclusive pobyty se zahrnutou stravou a ubytováním. Výše útrat na místě při tomto způsobu pobytu nemusí být zásadní.

Kam do Turecka jezdí turisté nejraději?

Turecko je oblíbenou destinací právě pro dobrý poměr kvality služeb a ceny. Je oblíbené kvůli svým písčitým plážím a pozvolným vstupem do moře, těmi vyhledávanými oblastmi jsou třeba oblast Antalyie, Fethiye, občas také fakultativní výlety za historickými památkami do vnitrozemí.

Mohla byste stručně říci něco o vaší organizaci, která zastřešuje cestovní kanceláře?

Naše asociace je nestátní profesní sdružení, které zastupuje české cestovní kanceláře a agentury, a také za ČR reprezentuje obor cestovních kanceláří a agentur na evropské úrovni pod asociací ECTAA.

