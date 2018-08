V potravinářské inspekci popřeli existenci potravinového apartheidu vůči Česku

Na základě nevyhovujících výsledků minulých kontrol ze strany SZPI byla uspořádaná kontrolní akce, jež byla zaměřena na segment zahraničních polotvrdých sýru, a výsledky ukázaly, že téměř 25 % z laboratorně hodnocených vzorků testem neprošlo.

© Fotolia / Gina Sanders Česko hodlá zakázat dovoz potravin z Polska kvůli nízké kvalitě

Jednak nevyhověly buď v jakostním parametru, to znamená, že tam bylo více soli, než bylo uváděno na obalu anebo, což je ještě závaznější, sedm vzorků mělo nižší obsah tuku v sušině nebo nižší podíl sušiny, než je napsáno na obalu. To znamená, že spotřebitel přisel o základní parametr určující kvalitu sýra a zkrátka to byl ze strany výrobce útok na jeho peněženku.

Jak však řekl Sputniku tiskový mluvčí SZPI, v žádném případě nejde o žádný potravinový apartheid.

„S tímto termínem se setkávám poprvé," dodal.

Východoevropští politici si už dlouhou dobu stěžují na snížení kvality výrobků nadnárodních společností, které jsou dodávány do jejich zemí. Bulharský premiér Bojko Borisov to označuje za „potravinový apartheid" a bývalý český ministr zemědělství Marian Jurečka loni prohlásil, že východ už nechce být „popelnicí" Evropy.