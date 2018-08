Předsedkyně hnutí Žít Brno vyzvala, aby Česko vystoupilo z V4

Brněnská politička bude kandidovat do brněnského zastupitelstva, rozhodla se ovšem okomentovat současnou mezinárodní politickou situaci.

Paní Antonová uvedla, že Visegradská skupina se uzavřela a nechce podporovat hodnoty, kterých se drží celá Evropská unie. Předsedkyně se domnívá, že je možné také přijmout uprchlíky, neboť pár desítek nebo stovek lidí nepředstavuje žádný problém — bezpečnostní ani jiný.

Antonová zdůraznila, že pro Česko a právě pro premiéra Andreje Babiše jsou spojenci z V4 Polsko a Maďarsko špatnými učiteli, protože v těchto zemích chybí demokracie.

„Pane premiére, my nechceme, abyste se učil od Orbána, jak zadupat do země neziskovky. Jak ovládnout média. Jak si podmanit soudy. Dnešní vůdci Maďarska a Polska nejsou dobří učitelé, jak vládnout. Tedy pro vás očividně jsou, ale nejde jim o vládu demokratickou," obrátila se na Babiše Antonová.

Na konci projevu vyhlásila základní ideu hnutí Žít Brno. Vyzvala, aby Česko vystoupilo z Visegradské skupiny, která podle mínění paní Antonové zemi jen dusí, a zase se vrátilo k progresivní a demokratické Evropě.

„Aby to zaznělo jasně — chceme zpátky do Evropy. Chceme, aby Česko vystoupilo z bizarního a nebezpečného spolku V4. Chceme dělat prozápadní demokratickou politiku s Německem a dalšími západními evropskými státy. I když — anebo právě proto, že tam žijí uprchlíci, protože uprchlíci jsou lidi, a každý z nás ostatně může jednou utíkat: před válkou, před nedemokratickým režimem, před suchem. O tom byl šedesátý osmý, o tom je i dnešek — o svobodě a demokracii. V šedesátém osmém nám svobodu sebrali, dnes ji v rámci V4 odevzdáváme dobrovolně sami. Musíme se vrátit k prozápadnímu kurzu, a musíme o to usilovat, jako politici, jako občané," dodala Antonová.