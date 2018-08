Češi si vymysleli slovo „robot“, aby popsali komunistický režim? „Náhodná“ chyba BBC

BBC informoval o tom, jak se Čechům za vlády Habsburků podařilo zachránit češtinu.

V sedmnáctém století po nástupu Ferdinanda II. k moci řezbáři, kteří se dříve více zajímali o výzdobu barokních kostelů, náhle začali vyrábět loutky. Jde o to, že loutky byly jedinými zbývajícími subjekty, které měly právo mluvit česky na veřejnosti. Zatímco zbytek země a její obyvatelé byli přinuceni k němčině, bloudící herci a loutkáři mluvili přes loutky ve svém rodném slovanském jazyce. Výroba dřevěných loutek se pro Čechy stala jakousi formou protestu.

Článek by vůbec nestál za zmínku, pokud by tady nebyl jeden háček. V původní verzi textu byl jeden odstavec, ve kterém se mluvilo o tom, že si Češi vymysleli slovo „robot", aby popsali komunistický režim. Jen těžko se dá uvěřit tomu, že je to náhodná chyba — vždyť stačí jen pár vteřin, aby se člověk přesvědčil, že právě Josef Čapek vymyslel slovo „robot", jež převzaly mnohé cizí jazyky — jestli není náhodou i načasovaní — 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

List však byl na chybu upozorněn a odstavec smazal, o „komunistickém" původu „robota" teď svědčí jen doplnění pod článkem.