Česká zbrojovka chce dodávat zbraně americké armádě

Čezeta s puncem Made in USA? Uherskobrodská zbrojovka plánuje pokořit americký zbrojní trh a dodávat zbraně americké armádě.

Česká zbrojovka z Uherského Brodu má velké ambice. Chce vyhrát výběrové řízení pro vyzbrojení americké armády. Proto od loňského roku plánuje výstavbu výrobní linky v Kansas City. Podle oficiálních údajů se tam mají vyrábět pistole CZ P10. A to jak pro armádu, tak pro civilní trh.

© AFP 2018 / Martin Bureau Česko dodalo zbraně nigerijské armádě

Jinými slovy to znamená, že když bude mít ČZ štěstí a porazí konkurenci, příslušníkům amerických ozbrojených složek se bude u pasu houpat česká pistole. Jenže s vyraženou značkou Made in USA. To je hlavní podmínka konkurzu.

Americký trh je pro Zbrojovku významný. Do Spojených států vyváží bezmála polovinu své produkce. Také v dalších zemích je po českých zbraních poptávka. Česká zbrojovka aktuálně dodává zbraně do 45 ozbrojených složek po celém světě. Nejvíc zbraní ČZ v současnosti mají Filipíny, Thajsko, Egypt, Slovensko, Spojené státy a Mexiko.

Názor na expanzi české zbrojovky Sputniku řekl Jan Skalický, předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva.

Největší český zbrojařský podnik Česká zbrojovka se chystá hlouběji prorazit na americkém trhu. Hodlá mimo jiné rozšířit svou výrobu v USA. Co si o tom myslíte?

ČZ Uherský Brod již v USA zbraně vyrábí, tuším od roku 2005. Další rozšíření výroby vidím jako logický krok, vyrábí tam ve svých závodech většina evropských zbrojovek jako je Glock, Beretta a další. Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa dále zvýšila důraz na zaměstnávání amerických občanů a danění zisků z této výroby ve Spojených státech u zboží, které je tam spotřebováváno.

Jak vidíte šance České zbrojovky dodávat zbraně americké armádě? ČZ o to velmi usiluje.

Zbraně z produkce ČZ UB považuji za velmi kvalitní, ale přehled o šancích na úspěch u ozbrojených sborů v USA nemám. Zkuste oslovit přímo ČZ UB.

CC BY 3.0 / Tomas Kovarik / Armored czech Tatra 813 truck as rocket launcher RM-70 Ázerbajdžán dostal české zbraně. Navzdory zákazu EU

Rozhodně ne. Alespoň u amerického spotřebitele, lhostejno zda občana či ozbrojené složky.

Jak se vůbec daří České zbrojovce v zahraničí? Je o její produkci zájem ve světě?

S ohledem na objem prodaných zbraní, rozsah investic a program inovací se domnívám, že i v současné době, kdy pominul zbraňový boom způsobený obamovskou protizbraňovou rétorikou se jí daří dobře. Objem vývozu stále činí kolem devadesáti procent produkce.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce