Má vždycky pravdu ruský novinář, který obviňuje Zemana kvůli novičoku?

Autorka Lidovek Petra Procházková, která dobře umí rusky, čtenářům sděluje své dojmy z nočního populárního programu rozhlasové stanice Echo Moskvy, který si poslechla 22. srpna 2018. Šéfredaktor Echa Alexej Venediktov v něm při odpovídání na otázky posluchačů přímo obvinil Miloše Zemana a zároveň i ruské diplomaty ze záměrné lži o výrobě novičoku v České republice.

Uvádí se slova Venediktova, že v Česku byl jiný novičok než látka, která otrávila Skripalovi, a že podle předpokladů novináře to prezident Zeman musel vědět a úmyslně zkresloval informace. Přičemž šéfredaktor Echa Moskvy je v příspěvku na webu Lidovky.cz opakovaně označován jako elitní novinář a jako jeden z nejlépe informovaných novinářů, který se dostává k velmi vysoce postaveným osobám a komunikuje div pomalu se samotným Putinem. Kdo má pravdu, a kdo se naopak v této historii s výrobou novičoku plete, soudit a hádat nebudeme. Ale existuje několik nezpochybnitelných faktů. Hlavně ten, že Alexej Venediktov je skutečně dobře informovaný novinář, ale jen stěží chodí k prezidentovi Putinovi . A jeho rozhlasová stanice Echo Moskvy je opravdu uznávané médium. Jeho moderátoři a hosté často kritizují vlast, je však pravda, že i tady existuje určité tabu, možná proto, že Echo Moskvy mimo jiných sponzoruje i Gazprom. Když tuto skutečnost mimochodem při Přímé lince s národem zmínil Vladimir Putin, Venediktov ji začal popírat. Ale jak se ukázalo, neměl pravdu, nevěděl o tom a následně se lídrovi státu omluvil. Situace konkrétně vypadala následovně. 7. června během Přímé linky na otázku o tom, kdy státní společnost ukončí financování Echo Moskvy, Putin odpověděl, že Gazprom skutečně financuje tuto společnost a nezasahuje do redakční politiky, ale podle prezidenta velmi mnohé věci, které se tam propagují, vyžadují velmi pozornou filtraci. V reakci Venediktov oznámil, že on jako hlavní redaktor a akcionář nebyl obeznámen s tím, že Gazprom financuje rozhlasovou stanici, o filtraci však nemůže být ani řeč. Nakonec bylo vysvětleno, že Echo má u Gazprom Bank půjčky, což Venediktov nevěděl a následně oznámil: „Prezident ví o financování Echa více než šéfredaktor." To znamená, že i všeznalý Venediktov není tak dobře informovaný. Byl i přímo obviňován z překrucování informací. Případ je to dávný, ale tehdy demokratická opoziční strana Jabloko napočítala osm epizod, ve kterých novináři Echa Moskvy, včetně šéfredaktora Alexeje Venediktova, zveřejnili podle strany nedůvěryhodné a diskreditující informace. Jeden z případů se týkal veřejného dopisu jednoho ze členů strany, ve kterém se mluvilo o údajných tajných jednáních lídra strany Grigorije Javlinského s Kremlem. Zprávu, která byla změněna do nepoznání, Echo několikrát odvysílalo. Toho, že taková politika rozhlasové stanice poškozuje stranu Jabloko, se oficiálně dosáhnout nepodařilo.

V jednom z rozhovorů Venediktov na otázku, jestli Echo Moskvy často uvádí nedůvěryhodnou informaci, odpověděl: „Ne, neřekl bych, že často. I když každé médium, včetně Echa Moskvy, někdy chybuje." Takovou chybu loni na vlnách Echa udělala novinářka Jevgenija Albac, která při diskuzi o vlivu ruských médií na francouzské prezidentské volby oznámila, že na spuštění francouzské verze RT byly vyčleněny tři miliardy rublů (asi 1 miliarda Kč). Ukázalo se, že částka byla více než zdvojnásobena. A rozhlasová stanice, kterou vede Alexej Venediktov, musela otisknout opravu. To mimochodem není poprvé, kdy v přenosu Echo Moskvy zní nedůvěryhodné informace o televizní stanici RT. Dříve novinářka Julie Latynina oznámila, že stanice zvyšuje své hodnocení v USA. Rozhlasová stanice opět musela dementovat rozšířené lživé informace.

