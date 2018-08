Český politik promluvil o tom, co Ukrajina může a Rusko nesmí

Nedej bože, aby Moskva zadržela ukrajinského novináře! Měla by se česká vláda více angažovat v situaci s Vyšinským? Šéfredaktor tiskové agentury RIA Novosti Ukrajiny Kirill Vyšinskij je již více než sto dnů držen ve vazbě ukrajinskou mocí.

Sto dní ve vězení bez soudního procesu může sedět terorista či mnohamilionový podvodník. V žádném případě ale takové zvůli nesmí být vystaven novinář. Šéfredaktor tiskové agentury RIA Novosti Ukrajiny Kirill Vyšinskij je již více než sto dnů držen ve vazbě ukrajinskou mocí. Pronásledování si vysloužil za novinářskou činnost, která se nelíbila kyjevské vládě. Proto má teď na krku obvinění z vlastizrady.

Česká republika podporuje Ukrajinu. Kauza Vyšinského však u českých politiků nevzbudila žádné emoce, na rozdíl od jiných kauz spojených s porušováním práv novinářů. Proč? Na to se Sputnik zeptal Jiřího Janečka, bývalého poslance za ODS a pražského radního.

Zbytek Evropy mlčí, protože se bojí. Ovšem najde se i pár odvážlivců, kteří se ptají, jak je možné držet novináře 100 dní ve vazbě jako nějakého vraha či teroristu. Nedej bože, aby Moskva zadržela ukrajinského novináře. To by byl asi úplně jiný humbuk. Obvinit novináře, který se snaží předávat informace občanům, z velezrady, je opravdu něco neuvěřitelného. Podobné případy se ale dějí po celém světě. Pravda je někdy zkrátka nepohodlná.

Když vůdcům docházejí argumenty s opozicí, tak se vyrojí vlastizrádci. Známe to z padesátých let u nás. Mnoho lidí, včetně Milady Horákové, skončilo na šibenici za vlastizradu. Obvinit někoho z této činnosti je velmi jednoduché.

Zní to jako by byl ruský novinář něco méněcenného a základní svobody platí jen pro „demokratické" novináře. Hotentot na ně může zapomenout?

Teď asi není důležité, zda je to ruský či ukrajinský novinář nebo novinář z jiné části světa. Jde o to zachovat svobodu slova a možnost se hájit. Ovšem musíme si připomenout, že i novináři zneužívají svého postavení v politickém boji. Ale určitě by celý dialog neměl probíhat z vězeňské cely.

© Foto: Facebook page of Cyril Vyshinsky Evropská federace novinářů trvá na osvobození Vyšinského

Bohužel, většina novinářů píše podle svých vlastních názorů a bohužel nevychází z objektivních informací.

Měla by se česká vláda více angažovat v situaci s Vyšinským? Česko stále podporuje ukrajinský režim a snad má na něj i nějaký vliv.

V této kauze by se měl začít spíš angažovat soud pro lidská práva.

