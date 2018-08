Růžový tank jako eso v rukávu v komunálních volbách

Starosta Prahy 5 přitom dodal: „Uvědomuji si historické i místní souvislosti a chci s pokorou naslouchat všem argumentům." Své argumenty v souvislosti s návrhem Pavla Richtera vysvětlil Sputniku bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR (2005-2006) Jiří Vyvadil.

Pražáci v podstatě, řekl bych prostě, zešíleli. Projevuje se to v tom, že trvale útočí na prezidenta republiky, útočí na předsedu vlády, jsou neskutečně protiruští. Ale chtěl bych zdůraznit, že to je taková situace, že zde převládá toto silně kritické myšlení a teď hledají každou cestu, jak to dát najevo. Například měnili tabulku a nápis pod sochou maršála Koněva, úmyslně omezili jeho roli v osvobození Československa, teď uvažují o této věci… Ale oni nezmění celkový názor, který je v České republice . A tady zase platí zejména čím dál od Prahy, tím, řekl bych, líp. To je takové vyvážení, mnohem vyváženější vztah. Prostě, teď se blíží volby a v Praze platí, zdůrazňuji, že jenom v Praze nebo především v Praze, že kdo je proti Rusku, kdo je proti Putinovi , kdo je proti Zemanovi, kdo je proti Babišovi, tak ten je výborný. Takže je to všechno v souvislosti s těmi volbami, které budou. Za měsíc jsou to komunální volby a pan Richter z TOP 09 chce patrně vyhrát. Možná mu to v Praze může přidat body, ale to je všechno.

Přečetla jsem si v tisku, že tank Davida Černého je důležitou součástí českého porevolučního umění. Význam toho, co připomíná, v poslední době roste. Souhlasíte?

David Černý je fanatický havlistický umělec. Nesmírně rusofóbní. Všechna jeho díla v tomto duchu vlastně vychází. A samozřejmě pro určitou část společnosti, která ovšem v Praze je silně zastoupena, je populární. To je řádově takových 15-20 % národa, ale v Praze to může být 40-50 %. Jinak, samozřejmě, to byl velmi odporný, nejen umělecky, akt, který tehdy on učinil, s tím růžovým tankem. O tom není sporu. To se stát nemělo. Ale víte, on ten celý svět je teď takový zvláštní. V Americe odstraňují zase sochy generálů z doby Konfederace… Prostě to je momentálně jakási politická chuť se zviditelnit. On se tím může zviditelnit, ale nic víc. Já bych se ještě vrátil k tomu Davidu Černému. Právě tento jeho růžový tank, který on vytvořil, čas od času právě ty omezené umělecké jakoby trošku extrémní síly často používají. Taky byl nedávno v Brně, tam ho zase přelakovali na zeleno. Je to jakýsi trvalý spor. Zase bych to tak vážně nebral.

Co podle vás symbolizuje ten tank dnes — osvobození z roku 1945, invazi 1968, sametovou revoluci nebo, upřímně řečeno, vztah k současnému Rusku?

No tak s tím tankem to bylo trošku složitější. Tenhle tank, který pan Černý přemaloval, nebyl vůbec ten původní tank, který přijel do Prahy během války. Nebyl to ten autentický sovětský tank, který nám přivezl svobodu. V každém případě ale já jsem ostře proti tomu. Když už to prostě někde bylo postaveno, tak jsme to tam měli ponechat, protože, nic naplat, Prahu osvobodila především Rudá armáda a 150 000 rudoarmějců padlo za osvobození Československa. Prostě to je třeba respektovat. To je třeba uctívat. No, tak asi takhle.

Co by tito padlí vojáci řekli Davidu Černému, protože bojovali a umírali právě v takových tancích…

Já bych se s ním vůbec nebavil. Z mého úhlu pohledu nám dělá jenom ostudu. Ale líbí se. Teď všichni naši umělci, herci, zpěváci — všichni stojí na této základně. Všechno se to pojí se Zemanem, všechno se to pojí částečně i s Babišem. Ale když potom přijdou volby, tak zvítězí Babiš a zvítězí Miloš Zeman. Čili všichni herci a všichni zpěváci jsou teď jakoby za Havla, ale to je prostě jenom malá část společnosti. Mě by to trápilo, kdybych věděl, že s nimi souhlasí 60 % národa. Ale to v žádném případě nesouhlasí.

