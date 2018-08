Hnus tohle to. Češi nejsou spokojeni s tím, jak média informují o událostech v Chemnitz

Merkelová na tiskové konferenci v Berlíně prohlásila, že štvanice a nenávist nemají v právním státě místo. Útoky na cizince rovněž odsoudil ministr vnitra Horst Seehofer, který saské policii nabídl pomoc.

„Za prvé v noci ze soboty na neděli byl zabit člověk a naštěstí jsou už podezřelí zatčeni. Je to hrozná událost," řekla Merkelová. „Za druhé to, co jsme potom viděli, je něco, co v právním státu nemá žádné místo (…). Na ulicích byla nenávist, a to nemá s naším právním státem nic společného," zdůraznila.

Tyto výroky však u českých uživatelů sociálních sítí nenašly podporu.

„Teď se bude ohánět právním státem:)) Kde bylo právo, když do země proudily statisíce ilegálů?" píše Jan Vogel.

„Šíření nenávisti v ulicích nelze tolerovat, říká Angela. Ale násilí ze strany imigrantů, znásilňování, vraždy Němců a teroristické útoky zřejmě tolerovat lze. Proč?" klade si otázku Eva Vondráčková.

Jiní zdůrazňují, že tyto demonstrace jsou následek nerozumné politiky, která vedla k přílivu migrantů. Podle nich se má řešit hlavně příčina.

„…možná kdyby řešili příčinu a ne zase jen následek, ale to je všude stejné. Třeba jim to jednou dojde," píše Antonín Doleček.

S poměrně radikálním názorem přišel Jiří Honku:

„Když zabíjejí muslimové Evropany, nazve se to že měl psychicky problém… ale když se Evropa začne bránit, jsou to rasisti nebo neonacisti a tytyty to nesmíte se bránit… Hnus tohle to."

„Vyšli slušní lidé — neonacisté jsou ve vládě, to jen pro pořádek, abychom si vyjasnili pojmy," napsal Karel Bříza. „Jo no, slušní lidé útočí na cizince jen tak bez motivu, to ti přijde v pohodě?" oponuje mu Jakub Mokroš.

Mnozí se rovněž obávají, že podobné násilnosti budou i nadále pokračovat.

Vesměs se čtenáři českého tisku zastávali demonstrantů, nebo alespoň chápali jejich motiv. Lidé, kteří varovali před ospravedlňováním krajní pravice a protiimigrantskými náladami, zůstali v menšině.

„Naposledy Němci pozabíjeli 8 milionů lidí v táborech jen proto, že nebyli Němci nebo že měli jiné vyznání a tomuto ty tleskáš?" ptá se Tom Abrt jednoho z diskutujících.

„Nejsem příznivcem těchto hrdinů, v uvozovkách, kteří berou spravedlnost do svých rukou. Nicméně co Němci a potažmo jejich vláda čeká? Jen a jen svými rozhodnutími vhánějí čím dál vice lidi do náruče extremistům a je jen otázkou času, kdy to skončí kruhem násilí, který nepůjde zastavit…" konstatoval Jan Havlina z Příbrami.