Český politik viděl nejmodernější ruské zbraně a byl nadšen

Nedaleko Moskvy, v populárním parku Patriot, se tradičně jako každý rok uskutečnil zbrojařský veletrh Armija 2018. Ruští a zahraniční výrobci výzbroje a výstroje představují své nejmodernější kusy. Přesněji se veletrhu zúčastnilo 1200 podniků a 26 000 exponátů. Na statické ukázce si návštěvníci mohou prohlédnout 255 kusů vojenské techniky. Největším lákadlem byl samozřejmě nejmodernější tank světa Armata.

Náměstek ruského ministra obrany Alexej Krivoručko uvedl, že ministerstvo obrany v rámci výstavy Armija 2018 podepsalo 21 smluv s 20 ruskými podniky v hodnotě 130 miliard rublů.

To je suchá statistika. Jak se líbil veletrh samotným návštěvníkům? Na to se Sputnik zeptal Stanislava Mackovíka, známého politika, bývalého poslance KSČM a člena sněmovního výboru pro obranu, který na Armiji 2018 byl.

V Parku Patriot nedaleko Moskvy se tradičně konal veletrh vojenské výzbroje a výstroje Armija 2018. Proč jste se rozhodl ji navštívit?

Už od poloviny devadesátých let jsem každé dva roky navštěvoval aerokosmickou výstavu MAKS, která se koná na letišti v Žukovském. V posledních třech letech upřednostňuji mezinárodní fórum Armija.

Je to tím, že jsou zde prezentovány nejen věci týkající se letectví a raketové techniky. Armija má podstatně širší záběr a je doprovázena řadou dynamických ukázek, které dokreslují současnou úroveň ruské techniky — nejen té čistě vojenské. Je lepší jednou vidět, než pětkrát číst.

Vojenské technologie mě zajímají už dlouho a Ruská federace patří v řadě odvětví ke světové špičce. V ČR proti této skutečnosti existuje účelový trend podceňovat úroveň všeho, co z Ruska pochází. Je to součást ideologie a nenávisti, kterou se současný tak zvaný Západ prezentuje. Dílem jde o modelování myšlení západní společnosti, že jen Západ může být technologicky a morálně nadřazen všem. Druhým dílem je to, že se bojuje o exportní trhy. Tabulka pořadí států ve vývozu zbraňových technologií ukazuje, že Rusko má co nabídnout, když je na druhém místě za USA.

Samozřejmě, že trollové imaginárních a účelově používaných hodnot budou namítat, že,,vývoz smrti" není tím, čím se může někdo chlubit. Nicméně USA se prezentují jako kolébka dobra pro všechny a jejich čelní místo ukazuje, že,,obchod se smrtí" jim vrásky také nedělá. V letech 2013 až 2017 USA vyvezly 34 % z celkového objemu prodaných zbraní. Proti předchozím pěti letům USA vyvezly dokonce o 25 % zbraní více. Celková hodnota amerického exportu dosáhla v roce 2017 skoro 12,4 miliard dolarů.

Polovina celého exportu mířila z USA na Blízký východ. Důležité je si ale uvědomit skutečnost, že za léta 2013 až 2017 byla hodnota vývozu zbraní z USA o 58 % vyšší než hodnota vývozu Ruska. USA jsou hlavním dodavatelem zbraní pro celkem 97 států. Vývoz zbraní z Ruské federace ve stejném období klesl proti předchozím letům o 7 %. A v roce 2017 byla jeho reálná výše na 6,1 miliardě dolarů. Třetí místo patří Německu, které vyvezlo zbraně v hodnotě 1,7 miliardy dolarů. Francii patří čtvrté místo ve vývozu zbraní a teprve na pátém místě je Čína.

Západní sankce proti Rusku mají omezit i jeho schopnosti ve vývozu zbraní. Trh by byl pak uspokojován výrobci z USA a dalších členských států NATO. Jen hlupák se proto může domnívat, že ze strany Západu by šlo o něco jiného, než o snahu si v tomto obchodu polepšit. Zároveň jde o snahu zbavit Ruska příjmů z exportu a tím dál oslabovat jeho ekonomiku.

Armija 2018 potvrdila, že Rusko je schopné se vyrovnávat s náporem sankcí. Dá se říci, že výroba se oprostila od závislosti na dovozu části součástek a vlastně do budoucna bude v této oblasti soběstačné.

Kalašnikov prezentoval civilní elektrický motocykl a robota

Organizačně dobře zvládnutá akce. Pokud přijedete vlakem z Moskvy do Kubinky a rozhodnete se navštívit program na letišti, tak vstup je zdarma a na letiště a zpět vás odveze autobus. Pokud navštívíte výstavní expozici a střelnici, tak vstupenka stojí v přepočtu cca 240 Kč. Malé děti mají vstup zdarma. Jsou to tři rozsáhlé areály, kde je vystaveno prakticky vše. V rámci dynamických ukázek se provádí ostré střelby z pozemní a letecké techniky.

Stánky jakých výrobců vás nejvíce zaujaly? Možná Kalašnikov?

Nedá se definovat jeden zcela konkrétní výrobce. Velký posun je znát v oblasti elektronických systémů a nasazení dronů. Zatímco létající drony při nasazení v Sýrii potvrzují svoji efektivitu, tak u pozemního Uranu 9 došlo k projevení řady nedostatků. Pozemní Uran 9 ale patří k první generaci této techniky a pracuje se na jeho výrazném vylepšení. Lépe jsou hodnoceny drony pro ženijní vojsko předurčené především k odminování.

Výrazně se zlepšují elektronické optické systémy ochrany letadel a vrtulníků, které mají zabránit zásahu stroje řízenou raketou. V neposlední řadě rostou schopnosti všech druhů vojsk. Dochází k obměně techniky. Technika, která se osvědčila, se dále modernizuje. To se týká například letadel Su-25, Su-24 a tanků řady T-72.

Stíhací letectvo je vybaveno letouny generace 4 a 4+. Jde o stroje Mig-29, Su-27,Su-30,Su-35 a MiG-31. Ve výzbroji se osvědčil i letoun Su-34, který je náhradou Su-24. Právě tyto Suchoje slouží u útvarů společně. Na základě analýz i z kampaně v Sýrii dochází ke sjednocení Su-24M,M2 a MR do společných útvarů, nebudou tedy smíšené jednotky z těchto dvou strojů.

Další posun je v oblasti protiletadlových raketových systémů, radiolokačních systémů a systémů včasné výstrahy. Evidentně se mění výstroj a vybavení každého vojáka. Nové materiály a nové technologie, nový přístup. Komplexní vybavení jednotlivce výrazně zlepšuje šance každého vojáka při plnění bojových úkolů v různých klimatických podmínkách. Ruskému vojenskoprůmyslovému komplexu se podařilo skokově zlepšit schopnosti působení vojsk v polárních oblastech.

Není škoda, že čeští zbrojaři na veletrh nepřijeli? LOM nebo Česká zbrojovka mají v Rusku stále dobré jméno.

Naše výrobce tam znají. Prakticky každý jejich vojenský pilot letadla prošel výcvikem na našich cvičných letounech L-29 Delfín nebo L-39 Albatros. Tím, že ČR je závislá na rozhodování v rámci aliance NATO, tak za současných podmínek nemáme možnost jakkoliv se podílet na něčem technologicky a exportně úspěšném vůči trhu Ruské federace.

LOM Praha patří k našim předním státním podnikům. V ČR jsou stále lidé, kteří hájí už jen zájmy NATO a cizího byznysu. K tomu stále nechápou, že vrtulníky Mi-8,17,171,24,35 pochází z konstrukční kanceláře v Moskvě. Dělat generální opravy uvedených vrtulníků v LOM Praha pro naši armádu a zahraniční zákazníky, bez kontaktu s původním výrobcem by bylo dost složité.

Podobně to je s řadou našich politiků, kteří už roky říkají, že musíme v Armádě ČR rychle vyměnit uvedené vrtulníky. Nezapomenou dodat, že i kvůli ruským motorům a naší závislosti na jejich dodávkách. Podotýkám, že motory řady TV jsou od roku 1974 vyráběny na Ukrajině v podniku Motor Sič. Těžko tak jsou jejich dodávky k nám ovlivnitelné Moskvou. Po vyhlášení embarga USA a jeho spojenců v NATO proti Ruské federaci byla v Rusku zahájena výroba náhradních VK-2500 pro potřeby vzdušných sil.

Na letišti v Kubince byl přece jen zástupce našeho strojírenského průmyslu. Jde o letoun řady L-410 Turbolet. Dříve bylo toto malé dopravní letadlo používáno v regionální dopravě Aeroflotu. Dnes jsou letouny L-410 stále používány vojenským dopravním letectvem. Stroj byl konstruován v době, kdy ČR nebyla jen montovnou a skladištěm. Ve verzi L-410E20 je vyráběn do současnosti. Jsem rád, že L-410 a stále ještě používané L-39 dokazují úroveň našeho průmyslu a vyvracejí bludy o zaostalosti průmyslu bývalého Československa.

Měl jste možnost shlédnout ruské letouny. Jaký stroj vás zaujal a proč?

Těch, co zaujmou, je hodně. Super manévrovatelnost u Su-30SM, jeho vybavení a výzbroj z tohoto derivátu Su-27 dělá opravdu stroj, který se dokáže postavit proti letounům páté generace. To samé se dá říci o Su-35S.

Mezi vrtulníky to je především nová verze vrtulníku Mi, Mi-26. Jde o vrtulník, jehož prototyp poprvé vzlétl v roce 1977. Existuje v řadě modifikací a vyniká především tím, že dokáže transportovat na palubě nebo v podvěsu náklad o hmotnosti 20 tun. V Kubince byla na statické ukázce předvedena jeho nová modernizace.

Na střelnici v Alabinu bylo možné spatřit jeho starší verzi, která pomocí vaku na 15 tun hasila skutečný požár. Zároveň byla prezentována triáda Tupolevů, Tu-22M3, Tu-95MS a Tu-160, které tvoří páteř dálkového strategického letectva. Tu-22M3 a Tu-160 budou nadále modernizovány a bude zavedena výroba jejich nových verzí.

V rámci výstavy se prezentovala i akrobatická skupina čínského letectva na letounech Chengdu J-10, které používají k pohonu ruský proudový motor AL-31FN. Letecká základna Kubinka — tedy 237. CPAT (Středisko ukázek letecké techniky) je domovem dvou akrobatických skupin VKS RF. Obě vznikly začátkem devadesátých let. Striži létají stále na letounech MiG-29 a Russkije Vitjazi na rok starých Su-30SM. Jejich vystoupení rozhodně nezaostávala za hosty z Číny.

