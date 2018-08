Senátor Veleba o vyšetřování ČT, ruských sponzorech Zemana a SPOZ

Novináři tvrdí, že závod tajně kontroluje advokát Fabio Delco, který má přes oligarchy vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Nakolik jsou tato tvrzení důvěryhodná? Sputnik se obrátil na bývalého předsedu Strany Práv občanů Zemanovci, senátor Jana Velebu.

© Sputnik / Michail Klimenťjev Volební triumf Putina a Zemana: co spojuje tyto politiky Za prvé řeknu, že neuznávám Českou televizi, která má být nestranná, má být veřejnoprávní, to znamená, že je placena z našich koncesionářských poplatků. A v České televizi jsou takové poměry, jaké jsou, takže se budete divit, ale já v současné době Českou televizi sleduji jenom výjimečně. Jsem velmi zvědavý na to, jak bude tato televize pokračovat, protože je ve sporu téměř s každým, kdo například nehaní hlavní českou vládní stranu. Já bych to nenazval vyšetřováním, ale označil bych to za slídění. To, co se jim hodí, tak po tom jdou, používají metody, které jsou blízké způsobům StB, to už jsem jednou řekl přímo České televizi do mikrofonu. Já to za vyšetřování neberu. K vaší otázce. Já jsem byl předsedou strany (SPOZ) do mimořádného volebního sjezdu, který byl tuším v březnu tohoto roku. Jako předseda strany jsem ani nemohl mít detailní přehled o všech sponzorských darech, teď už vůbec ne, protože nejsem ani v předsednictvu, jsem řadovým členem Strany Práv občanů. Co se týká sponzorských darů, tak struktura strany je taková, že je tam předseda, místopředseda pro ekonomiku a pak je tam místopředseda pro Moravu a místopředseda pro Čechy, jeden z nich je současně prvním místopředsedou. Takže ta otázka je možná správná, ale já ji zodpovědět nedovedu.

Reportéři ČT tvrdí, že Adamovskou firmu ovládá právník blízký Putinovi. Vy jste odmítl s nimi mluvit. Víte o tom tedy něco, nebo ne?

Nevím, který právník by to měl být. Ve Straně Práv občanů žádný významný právník, natož blízký Putinovi, prostě není. To je pro Českou televizi typické, co jsem řekl, oni pracují s metodami Státní bezpečnosti, prostě vytváří svoje konstrukce a pak se je snaží prosadit. Ať si zametou před vlastním prahem, ať si rozkryjí třeba pana Moravce, který údajně má vlastnit firmu a účtuje České televizi svoje pořady naprosto ke všemu. Čekám, kdy bude prezidentem zeměkoule. Takže já jsem telefon vzal tomu mladému muži, který mi říkal, že je tam nový a že o tom nic neví a jen se ptá. Řekl jsem mu, že je úplně jedno, kdo volá. Strana Práv občanů je sponzorovaná, jako všechny ostatní strany mají své sponzory. V tomto systému, který je, prostě mají problémy všechny strany. Já si pamatuji, když Václav Klaus nevěděl o velikém sponzorském daru a byl to nějaký člověk, který byl z Maďarska. Sponzorské dary jsou běžná věc, a že to Česká televize používá k tomu, tam kde se jim to samozřejmě hodí, aby z toho dělala pseudokauzu, to je taky běžná věc. Ať si nejdříve rozkryjí svoje, například Václava Moravce a jeho finanční toky.

Podívejte se, já mám na Vladimira Putina názor odlišný, než má Česká televize. Je zvláštní, že když prezidentem Ruska byl Boris Jelcin, že žádné kritice podrobován nebyl. A my víme, že i tady jsme to věděli, že to byl člověk, který holdoval alkoholu. Myslím, že jeho činnost byla pro Ruskou federaci neštěstím a byl na začátku rozkladu Ruska. Já osobně cítím slovanskou sounáležitost. Rusové dali světu literární génia, hlavně ale Rusové a všechny národy žijící v Sovětském svazu přinesli nesmírné oběti, třeba abychom my dva mohli tento rozhovor vést. Těch obětí je přes dvacet milionů, já velmi dobře znám historii. Takže teď je snaha přepsat historii. Vladimir Putin se k tomu nehodí, protože je to moderní a dynamický politik, který zkrátka a dobře přivedl Rusko zpátky mezi respektované světové mocnosti. Stačí ho srovnat s Trumpem, můžeme se jenom podívat, když tam byl Trump. Co se dělo před, co se dělo během jednání, když jednal s Putinem. A co se dělo potom, když asi na Trumpa jeho sponzoři přitlačili. To, co říkám, není jen názor můj, ale třeba i lidí, kteří donedávna Putinovi nefandili.

Můžete přímo říci, jestli v prezidentské kampani Miloš Zeman měl peníze z Ruska nebo ne?

To já opravdu nevím. Já si myslím, že je to nesmysl. Protože tam šlo o to, že kdyby nebyl zvolen, tak si dovedu představit, co by naši „demokraté", nejen jakou radost by z toho měli, ale já si myslím, že by šli dál. Miloš Zeman byl v takové situaci, kdy si nemohl něco takového dovolit. Tohle je podle mě jen výmysl a operovat s ním ve veřejném prostoru vůči prezidentu republiky, který má mandát 2 830 000 voličů, je poněkud scestné. Jsem přesvědčen, že to tak nebylo. Nakonec se podívejte na Ameriku, také údajně Trump vyhrál proto, že to způsobilo Rusko. To jsou nechutné záležitosti a Miloš Zeman je natolik inteligentní, natolik dobrý a fenomenální politik, že by toto nepřipustil. Vylučuji to!

