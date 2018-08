Kalousek pochválil Zemana. Svět se obrátil vzhůru nohama?

„S vládou @AndrejBabis vstupuje česká zahraniční politika do velmi temné etapy. Zjevně opouští akcenty humanismu a mezinárodní solidarity. Pro ostatní země se stáváme nevěrohodným partnerem. Naše škody budou veliké a nepůjde je napravit snadno a rychle," napsal Kalousek na svém Twitteru.

© Foto : The Archive of the President's Office/Herbert Slavík Zeman varoval o problémech s USA

Zkritizoval tak Babiše , který opět prohlásil, že nepustí do České republiky jediného uprchlíka.

Zároveň ale pochválil Zemana, který podpořil českou misi v Afghánistánu, píší EuroZpávy.

„Když Miloš Zeman vysloví úctyhodný postoj, mělo by to být oceněno: Ano, v případě naší mise v Afghánistánu souhlasím s názorem prezidenta a jsem rád, že to řekl jasně," napsal na twitteru šéf poslanců TOP 09.

Situaci okomentoval také čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který však také zpochybnil navyšování příspěvku pro Frontex a uvedl, že český premiér státům EU a zvláště pak státům postiženým přílivem uprchlíků vzkazuje, že jim s ničím nehodlá pomoci. Jeho prohlášení, že je připraven pomáhat v zemích původu nebo jinde, jsou pouhé kecy. Každý, kdo tuto materii jenom trochu zná, ten ví, že bude trvat dlouhá léta, než se něco podobného uskuteční, varoval.

Varoval také, že to Česko poškozuje v očích partnerů v EU. „Bereme na dotacích, co můžeme, ale že bychom někomu pomohli, to nepřipadá v úvahu. To je opravdu zajímavá zahraniční politika našeho premiéra. Nedivme se, když nám Evropské státy při příští příležitosti také vzkážou, že jim můžeme políbit šos. Se zemí, která se nechová solidárně k nim, je jejich solidarita marná a zbytečná," dodal jeden ze zakladatelů TOP 09.