České oběti La Manche. Stále více Čechů čelí falešným obviněním z pašování migrantů

Řidič kamionu Tomáš Němec měl doručit náklad pro externí firmu do Británie. Během celní kontroly ve francouzském Calais si však britská policie všimla, že se v návěsu ukrývá čtrnáct eritrejských migrantů. Do kamionu pravděpodobně pronikli ve chvíli, kdy se kamion ocitl v koloně a zpomalil.

Po dvou letech po incidentu řidič dostal za údajné pašování pokutu ve výší 8 400 liber (asi 250 tisíc korun) teda 600 liber za každého převáženého migranta.

Tento týden se však europoslancovi Tomáši Zlechovskému podařilo s britskou stranou vyjednat snížení pokuty na 602 liber (asi 18 tisíc korun). Podle poslance jde už o několikátý případ, který se podařilo takto zvrátit. Tisková mluvčí europoslance Jitka Fialová poskytla Sputniku komentář ohledně rozsahu problému.

Na otázku, jak se europoslancovi podařilo dosáhnout snížení pokuty pro řidiče, odpověděla:

„My jsme psali na britské úřady (Border Force) a pan Němec dal ke svému odvolání, které jsme mu pomohli napsat, naší přímluvu, že tam zrovna měl naše vyjádření, že nemáme jedinou indicii k tomu myslet si, že by nějak chtěl pašovat lidi. Postup se skládal z několika kroků."

Mluvčí také řekla, že se zdaleka nejedná o jedinečný případ. Na stránkách zdechovsky.eu jsou uvedený další případy, ale ne vše řidiči chtějí být v mediích a souhlasí s medializací.

Na europoslance se obrací desítky řidičů, ale bohužel nelze vždy pomoci.

„Protože třeba přijdou v momentě, kdy už ta pokuta je úplně pravomocně zapsaná ve všech systémech. Prostě přišli pozdě po lhůtě možnosti se odvolat. A tam s tím už nic neuděláme. Nebo přijdou naopak ještě brzo, když nemají žádné papíry, nemáme to pak jakoby na čem postavit," uvedla.

Fialová také vysvětlila, jaká opatření je nutné přijmout, aby bylo zabráněno takovým případům. Podle ní se na hraničních kontrolách musí především změnit přístup policistů a kontrolujících úřadů.

„Samozřejmě pak jsou opatření, že by vůbec ti migranti neměli v tom okolí být, což je obecná práce tajných služeb a pak nemyslím jenom prostě na té francouzské straně. Proste vůbec je s navrácením migrantů problém, ale to není záležitostí EU, to je opravdu v gesci jednotlivých států," dodala.

Také zmínila, že EU dala peníze na projekty na bezpečná parkoviště. „To ještě udělat mohli, ale potom už je to na samotných státech," uzavřela.