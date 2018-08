„Že je to Fikus, to už národ ví.“ Na Hradě obvinili Drahoše z dezinformací

„Že je to Fikus, to už národ ví. On je to ale navíc ještě lhář šířící dezinformace vlastní výroby. Výrok "já už jsem tomuto národu všechno řekl" si Fikus prostě vymyslel. Pan prezident NIKDY nic takového neřekl," napsal Jiří Ovčáček na svém Facebooku.

Jiří Drahoš v rozhovoru pro zprávy.idnes.cz mimo jiné uvedl, že bonmot prezidenta — už jsem všechno řekl — je nepřijatelný. Dále také uvedl, že Miloš Zeman vlastně přestal vykonávat prezidentskou funkci.

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš se v nadcházejících volbách pokusí dostat do Senátu za Prahu 4.