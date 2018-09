Praskají česká vězení ve švech? Už 100 let jsme nepostavili žádnou novou věznici!

27. 8 2018 zpravy.idnes.cz uvedly, že je v našich věznicích těsno, že nestačí kapacity, že se vězni kvůli recidivě vrací zpět do vězení, což se týká 7 vězňů z 10. Situaci zhoršila i amnestie. Města se brání výstavbě stávajících či nových věznic. Zeptali jsme se Vězeňské služby ČR, kde nám tisková mluvčí Petra Kučerová sdělila aktuální informace.

Na okraj poznamenáváme: Je velice těžké spekulovat, do jaké míry můžeme ve společnosti zločinu vůbec předcházet. Pokud nechceme být krajně radikální a po vzoru filmu Minority Report směřovat věci k absurdnu, nebo jak to dělají jiné dystopické snímky, nezbývá než připustit, že náš systém je, zřejmě vždy i bude, pár kroků pozadu za lidmi porušujícími zákon.

Z důvodů časové tísně, již respektujeme, jsme se nestihli zeptat na profylaktickou iniciativu v ČR namířenou na prevenci trestné činnosti a na potírání podobných společenských patologií. Zeptali jsme se alespoň na to základní, co by česká veřejnost jistě ráda slyšela, neboť mediální pokrytí problému není zdaleka vyčerpávající a řada z nás má na toto konto informace, které lze stále předmětně doplnit.

Paní Kučerová, praskají věznice ve švech?

Kučerová: V České republice je 35 věznic, které jsou v současné době přeplněné a chybí zde 765 ubytovacích míst.

Jak je to s tím, že se aglomerace brání výstavbě věznic či rozšiřování jejich stávajících ubytovacích kapacit?

Některé věznice jsou přímo v centrech měst — zpravidla ty vazební, mnohé jsou v objektech na okrajích měst a obcí, některé stojí úplně samostatně. Co se týká výstavby nové věznice, VS ČR plánuje výstavbu nové věznice a má vytipováno několik možných a vhodných lokalit. Jako nejpotřebnější se jeví jižní Čechy, kde je pouze jedna malá vazební věznice v Českých Budějovicích.

Lze to blíže specifikovat?

Případné vytipované lokality nebudu v této chvíli komentovat do médií, vzhledem k připravovaným jednáním chceme zachovat korektní přístup k samosprávám.

Lze alespoň něco naznačit?

Předpokládáme, že nová věznice bude mít kapacitu až 800 míst.

Kolik to bude stát?

Hovořit o nákladech na její výstavbu je nyní velmi předčasné. Nová věznice nebyla v ČR postavena více než 100 let, proto je její výstavba nutná nejen vzhledem k přeplněným kapacitám, ale také vzhledem k výkonu vězeňství v prostorách, odpovídajícím evropským trendům.

Říká Petra Kučerová, mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Děkujeme.

