Vojtěch Filip: Je nesmyslné vinit Rusko za rozhodnutí Sovětského svazu

V rozhovoru pro XTV předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip prohlásil, že je nesmyslné vinit Rusko za rozhodnutí SSSR a že on osobně nemá důvod omlouvat se za 68. rok.

„Je nesmyslné vinit za rozhodnutí Sovětského svazu ruskou federaci. Dnes víme, že tzv. sovětský lid nikdy nebyl konstituován, bylo to přání tehdejšího vedení svazu, který se v roce 1990 rozpadl. Okupovala nás vojska pěti států Varšavské smlouvy. Bylo to rozhodnutí spojeneckého velení, ale nebyli to jenom Rusové," řekl lídr komunistů.

Vojtěch Filip si stojí za svým: Rusko nenese odpovědnost za srpnovou invazi také prohlásil, že nepovažuje StB za zločineckou organizaci, protože jinak by museli tak onálepkovat všechny zpravodajské služby vždyť „každý stát chrání svůj režim".

„Za 68. rok nemám důvod se omlouvat, omyly a přehmaty je zbytečné opakovat. Nejhorší, čeho se režim dopouštěl, byly politické procesy. Právo tehdy dostalo na frak," dodal Filip.

Před nedávnem v rozhovoru pro britský list The Guardian předseda KSČM řekl, že za invazi v roce 1968 nemůžou Rusové. Výrok Filipa vyvolal bouřlivou reakci mezi vládními i opozičními politiky.

V poslední době v řadě českých médií a u opozičních politiků došlo k propagandistickému posunu, že invazi v roce 1968 neprovedly armády pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem na základě rozkazu Brežněva, ale Rusové. I když v případě zločinů nacismu je to přesný opak. V koncentračních táborech nevraždili Němci, ale nacisté, jednotky SS a Hitler.