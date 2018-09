Babiš o ilegální migraci: Je to boj za zachování Evropy a její civilizace

„Cílem nemůže být přerozdělování migrantů, ale zastavení vln migrace," řekl Babiš v televizi. Zdůraznil, že už jde jen o ekonomické migranty, nikoliv o uprchlíky před válečným konfliktem.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Po Chemnitzu zhoubnost imigrační politiky EU přiznávají už i sluníčkáři z neziskovek

Podle premiéra by se měla změnit především návratová politika.

„Jenže když někdo nedostane azyl, vezme si advokáta, vše se zdržuje a on zůstává v Evropě," řekl Babiš.

Babiš je jist, že migrace ohrožuje evropskou civilizaci a může být vyřešena jen komplexně za účasti všech států EU. „Vnímám ilegální migraci jako ohrožení evropské civilizace. Pokud chtějí mít ve Francii, Holandsku nebo Belgii víc lidí z islámského státu, než kolik mají teď, je to jejich věc," uvedl Babiš.

Premiér popřel, že by Česká republika nebyla solidární.

„Česká republika je solidární. Od roku 2015 poslala do válkou postižených zemí, odkud migranti proudí, 2,1 miliardy, a to nejsou započítány peníze do Turecka," prohlásil.

Pozornosti premiéra neunikly ani nepokoje v německém Chemnitzu. „Chemnitz je za rohem," dodal.