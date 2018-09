Český europoslanec vytkl ČR nedostatečnou pomoc migrantům a byl všem k smíchu

Europoslanec Jaromír Štětina, který je znám svými kontroverzními a provokativními výroky, si postěžoval na Facebooku, že i když premiér Babiš dává přednost v zastavení migrace tím, že chce pomoci v zemích, odkud migranti pocházejí, Česká republika utrácí na rozvojovou pomoc míň než ostatní země EU.

V komentářích však výrok Štětiny zkritizovali a poukázali na ekonomickou stránku migrace.

„Ona je pomoc povinná? To je dobrovolná záležitost. To není o tom ukazovat, kdo ho má většího. Premiér má jednoznačně pravdu, že pomáhat je potřeba tam. A pomoc není jen o tom, kolik toho pošlete, ono to často spíš ubližuje, ti lidé se stávají závislejší na pomoci," napsal Petr Adamíra

„Že vás to ještě s těmi ekonomickými výžirky baví pořád spamovat," píše Rick Cartma.

„Už dávno to nejsou žádní uprchlíci a vy to moc dobře víte. Nechcete sem tak náhodou přestěhovat celou Afriku?" ptá se Tomáš Bracek.