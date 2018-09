Internet šokovalo chování rodičů, kteří přišli do školy se symbolem červených trenýrek

První školní den přivítal prezident Miloš Zeman prvňáčky na Základní škole T. G. Masaryka v Praze 6. Prezidentova návštěva však neproběhla úplně podle představ. Někteří z rodičů přišli totiž do školy se symbolem malých červených trenýrek, které měly připevněné na oblečení.

Základní školu Zeman navštívil spolu se svou manželkou a prvňáčkům popřál, aby se naučili číst a psát a četli hlavně papírové knihy. Ty jsou podle něj totiž nejkrásnější. Také dodal, že sám neměl rád brzké ranní vstávání a ocenil by, kdyby škola začínala později. Nezapomněl děti upozornit ani na to, že by ve škole měli poslouchat. Na závěr rozdala Zemanová dětem sladkosti a dárky v podobě knih.

S přítomností Zemana však někteří rodiče nesouhlasili, a tak svůj protest vyjádřili právě pomocí červených trenýrek. „Fuj, táhni!" reagovala na přítomnost Zemana dokonce jedna z maminek. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ji vzápětí okřikl.„Nenávistné chování na půdě školy, kam rozhodně nepatří, si z mé strany zasloužilo jediné. Rázné a hlavně výchovné: ‚Chovejte se slušně!‘," citují Parlamentní listy slova Ovčáčka

Tento incident šokoval internet a vyvolal vlnu reakcí. Na facebookových stránkách se ihned objevily komentáře pobouřených jedinců.

„Škola bude mít těžkou práci. Vychovat slušného člověka, když má rodiče burany a grázly," zareagoval na situaci Ladislav Havlík, jeden z uživatelů Facebooku.

„Ať už je Zeman jaký chce, tohle je trapárna největšího kalibru. Už tak jsou děti první den nervózní a ještě se musí stydět za vlastní rodiče…," píše na Facebooku Martin Hepper.

„Nechápu, že si rodiče prostě jen nemohli užít první školní den jejich dětí. Ale opět se najdou taková individua, která musí „demonstrovat" i během takové dne. Chudáci děti," svěřil se se svým názorem na věc Martin Janků na facebookovém profilu portálu Novinky.cz.

Většina uživatelů Facebooku tedy reagovala podobně. Chováním ženy byli lidé pobouřeni a uvedli, že se jedná o sprosté a nevhodné chování a k funkci prezidenta by měli mít lidé úctu a respekt. Nicméně se našli i takoví, kteří s „protestem" souhlasili.