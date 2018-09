Práce snů. Kde musíte v Česku pracovat, abyste celý den jedli zadarmo

V ČR existuje firma Zátiší Group, jež disponuje mimo jiné divizí Fresh & Tasty, která sama sestává z několika firem, jednou z nich je Timeout Cafe Restaurant, viz portály zatisigroup.cz, freshandtasty.cz, timeout.cz Timeout Cafe Restaurant nalezneme v budově Aspira Business Centre v Nových Butovicích. Proč nás zajímá tato restaurace a kavárna na Praze 13?

Jídlo ve firmě zdarma. Velkorysost či promyšlená strategie?

30. srpna 2018 ekonomika.idnes.cz v článku „Stravenky už nestačí. České firmy lákají na kvalitní kuchyni zdarma" hovoří jasně o tom, že větší firmy přišly na to, že nejen láska, ale i business a práce procházejí žaludkem. Jedno klasické přísloví nabádá, že je důležité, aby lid dostal „chléb a hry". Tedy, chléb zajištěn.

Z článku vyplývá, že jednou z firem, která kráčí touto cestou je Livesport; firma sama o sobě říká (livesport.eu): „Posíláme sportovní výsledky do celého světa, na naše rychlé sportovní zpravodajství se spoléhá přes 75 milionů lidí ve více než 30 zemích." A právě zaměstnanci Livesportu se docházejí stravovat do již zmíněné restaurace Timeout; pokud se projdete po komplexu budov kolem Timeoutu, často slyšíte angličtinu…

Měsíční výdaje na jednoho pracovníka nejsou tak veliké. Ale kdo komu dá co zdarma?

Na téže stránce firmy Livesport doslova čteme: „Jídlo v naší restauraci (pro zaměstnance, pozn.) zdarma: V přízemí Aspiry je restaurace Timeout (Cafe Restaurant), kde výborně vaří — ještě aby ne, když ji provozuje Zátiší. A navíc v ní všichni lidi z Livesportu mají otevřený účet, takže si můžeme zajít zdarma na snídani, svačinu i oběd. Autentické fotografie a krátký rozhovor s manažerem Timeoutu vám Sputnik ČR přináší v rámci tohoto článku.

Ekonomika.idnes.cz cituje ředitele Livesportu Patrika Dzurendu, který soudí, že měsíční výdaje na jednoho pracovníka dosahují řádově nižších tisíců korun.

Nejsme sice zaměstnanci Livesportu, ale máme zkušenost s finským Raxem v Helsinkách. Povíme vám, jak to všechno je, zač je toho loket.

Na Aleksanterinkatu v Helsinkách najdeme občerstvovací podnik Rax, který je o několik tříd pod úrovní restaurace Timeout. V tomto smyslu jsou oba podniky těžko porovnatelné. Co však srovnat lze: v obou místech funguje samoobsluha: naberete si sami, na co máte chuť a kolik toho chcete. Zatímco v Timeoutu má vše svojí cenu, v Raxu v Helsinkách ještě počátkem dvoutisících let vše stálo jednotných 8 euro. Podle internetu tamtéž dnes zaplatíte do 12 euro za cokoli a v jakémkoli množství; platí zásada, že ládovat se můžete na místě, s sebou si z Raxu nelze nic odnést. Podobně si můžete v Timeoutu zaplnit žaludek dle libosti, pracujete-li pro Livesport, v tomto případě vám váš apetit zaplatí zaměstnavatel.

Restauraci Timeout se vše vyplatí, protože si vše vyfakturuje. Jak je to ale s Livesportem?

Autor tohoto článku může popsat vlastní zkušenost z Raxu, kterou si dovoluje extrapolovat na případ Timeoutu. Veškerý vtip záleží v tom, že člověk se nemůže nacpat k prasknutí, aby byl ještě vůbec schopen pokračovat v práci. Přejí se jen jednou, než zjistí, že jíst zdarma opakovaně ve firemní restauraci znamená, vzít si raději úplně obyčejnou porci co do množství. Jakékoli soustavné přejídání by skončilo katastrofou. Když si toto velká firma uvědomí, velice ochotně zaplatí svým zaměstnancům takovéto stravování zdarma. Dlouhodobě se tu pak projevuje určitá forma stereotypu, proto by nebylo překvapující, kdyby zaměstnanci, tu a tam nakonec jedli i někde jinde. Inu dejte lidem zdarma něco v neomezeném množství… Většinou to nefunguje. Rax i Livesport vědí, že naštěstí je každý jedlík omezen kapacitou vlastního žaludku, a ten má naštěstí rozum.

