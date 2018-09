Janda z Olympicu uvedl, proč je to dnes těžší než před rokem 1989

V tomto rozhovoru hudebník uvedl, že nostalgii po době před rokem 1989 necítí. Zároveň zmínil, že je dnešní doba obtížnější v tom, že před rokem 1989 nebyla skoro žádná konkurence v branži.

„Ze Západu se nic nehrálo, takže my jsme tady nic neměli. Žádné Stouny, ani Depešáky, nebo tady prostě hrály české kapely," sdělil Janda.

„Nyní se musí soutěžit s celým světem. Víte, co je to za sílu?" zeptal se. Zároveň uznal, že je to dobře a přispívá to k lepší kvalitě.

Pak se kytarista vyjádřil k otázce podpisu svého času takzvané anticharty.

Podle jeho slov bylo obtížné v dané atmosféře antichartu odmítnout. Prozradil, že za předsednickým stolem seděl Karel Gott se Štaidlem a další. „Gott mluvil o tom, jak je bezvadné tvořit v tom bolševismu, bylo to takové celé hloupé," okomentoval kauzu Janda.

„Bylo nám všecko jasné, jak to je. Všichni jsme věděli, že je to úlitba, Gott asi potřeboval jezdit do Německa, to chápu," popsal tehdejší situaci hudebník.

Podotkl, že anticharta je zbytečně rozpatlaná věc.

„Stejně se vlastně nic nestalo. Nikoho jsme neuzavřeli, nikoho jsme tím neudali, nic špatného jsme neudělali," vyslovil svůj názor Janda.

Dnešní situaci v české politice považuje za úpadek, protože tradiční politické strany zmizely.

Shrnul to docela kategoricky a jednoznačně.

„Ti politici jenom mají jeden jediný cíl. Dostat se tam znova. Jinak je jim to všechno fuk," uvedl v rozhovoru pro DVTV.

V letošních prezidentských volbách podpořil Jiřího Drahoše, kterého považuje za svého přítele. Někteří lidé mu následně přáli smrt, což on podle svých slov nečekal.

„Reakce byly šílený, některý byly fakt hustý, jak říká mé dítě," okomentoval situaci Janda.