Expert: Česká domobrana není hrozba, je důsledkem migrační krize a selhání armády

Domobrana je hrozbou pro bezpečnost České republiky? Jak informoval český tisk, Bezpečnostní informační služba se zaměřila na organizaci sdružující Čechy s aktivním přístupem ke klidu v zemi. Dobrovolníci sdružující se v organizace Zemská domobrana nejsou pod kontrolou státu a ministerstvo vnitra se obává, že v případě nepokojů by domobranci mohli situaci řešit na vlastní pěst.

Domobrana se nehodí ani ideologicky. Naprosto odmítají zahraničněpolitické směřování státu. Jinými slovy jsou proti Severoatlantické alianci a nevěří ani Evropské unii. V domobraně má sloužit okolo dvou tisícovek Čechů. Pobočky má po celé republice.

V českém tisku se objevily texty, které popisují, že se aktivisté chystají na třetí světovou válku nebo snad budují vlastní a na státu nezávislou armádu. Záměrně tím čtenáře straší.

Sputnik se na českou domobranu zeptal bývalého policejního rady Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a kandidáta za stranu Rozumní do Magistrátu hl. m. Prahy Pavla Opla.

Česká kontrarozvědka o Zemské domobraně prohlásila, že je prý hrozba pro bezpečnost státu. Co si o tom myslíte?

Vznikající domobrana je přirozenou reakcí řady slušných lidí, kteří mají dlouhodobě pocit, že stát není schopen a ochoten zajisti bezpečí naší země a našich obyvatel. Těch lidí každý den přibývá a nejde o žádné nekalé živly, ale mnohdy o bývalé příslušníky ozbrojených složek, příznivce military aktivit všeho druhu a o „obyčejné" lidi, kteří mají strach. Strach o to, co naší zemi a našim lidem přinese budoucnost.

Dnes již nikdo normální nemůže tvrdit, že problém migrace neexistuje. Existuje, a jelikož migrantů neubývá, naopak přibývají na náš kontinent každý den, tak se problém bude zvyšovat a velmi snadno se může dostat i k nám.

Zprávy o nekonečné řadě rozličné trestné činnosti, kterou mají na svědomí pachatelé z řad migrantů, přináší každodenně již i veřejnoprávní média. Bohužel stále častěji přibývají brutální útoky na život a zdraví obyvatel, které mají pro oběti fatální následky. A s tím se logicky i zvyšují obavy obyčejných lidí, kteří nemají k dispozici pro ochranu svoji, svých rodin a svého majetku žádnou ochrannou službu.

Pro osobní ochranu jsou skvělé rozličné bojové sporty, ale zvládnutí technik tak, aby mohly být v případě nouze efektivně využity, trvá určitou dobu a ne každý je dokáže zvládnout. I tak je výborné se obdobné aktivitě věnovat. A právě lidé, kteří většinou mají nějakou „bojovou" přípravu za sebou a ovládají ji, se dávají k domobraně. Dávají se k ní proto, že chtějí ochránit nejen sebe, ale i širší okruh spoluobčanů.

Proto se na mnoha místech naší země vytváří hlídky těchto dobrovolníků, kteří provádějí bezpečnostní „patrolu". Tito lidé se sdružují a provádí další výcvik, který má udržet a zlepšit jejich fyzickou a technickou vybavenost a dovednosti. Já členem domobrany sice nejsem, ale velmi dobře rozumím důvodům, proč vzniká a co dělá. Pokud je vše děláno s dobrými úmysly a nedochází k excesům, pak je vše v naprostém pořádku a všichni tito lidé mají můj obdiv, respekt a velkou podporu.

A že se do těchto aktivit více či méně utajovaně zapojují i aktivní příslušníci bezpečnostních složek, je pro občany výborná zpráva. Výborná v tom, že je vidět, že stále ještě v aktivní službě je spousta srdcařů, pro které bezpečí a bezpečnost nejsou vyprázdněné pojmy. Tím spíš, jak žalostné aktuální politické zadání Armáda ČR a Policie ČR má.

Nejsou nedávné články zveřejněné v tisku první krokem k politické likvidaci nezávislé domobrany?

Oficiálním strukturám ozbrojených složek a aktuální vládní garnituře se domobrana vůbec nelíbí. Proto se ji snaží všemožně dehonestovat a jsem moc zvědav, kdy začne její příznivce šikanovat a kriminalizovat.

Není však ve skutečnosti nebezpečné, že nám po republice pobíhají ozbrojenci bez kontroly?

Nebezpečné by bylo, kdyby šlo o nelegálně ozbrojené lidi, kteří by páchali nějakou trestnou činnost. O ničem podobném nevím. Naopak. Ti lidé, pokud jsou ozbrojeni, mají minimálně výcvik v rozsahu získání zbrojního průkazu, ale ve většině případů jsou to lidé s prodělaným armádním či policejním výcvikem, takže zbraně v jejich rukách ohrožením rozhodně nejsou.

Stát by tím přiznal, že zapříčinil a udržuje katastrofální stav našich bezpečnostních složek s ohledem na největší výzvu dnešní doby — masovou nelegální migraci do Evropy a obrovské hrozby z toho plynoucí.

Pokud se zásadně nezmění politická mapa ČR, změna ve vztahu k ochraně a obrany naší země se nezmění a nezmění se tedy ani postoj k domobraně.

Mohou dobrovolníci bránit zájmy českých občanů, když na to stát nestačí? Třeba jako tomu je v sousedním Sasku, kde místní i spolková vláda ukázaly svou neschopnost…

Pokud by se bezpečnostní situace vyhrotila a například by docházelo k masovému průniku nelegálních migrantů na území naší republiky, pak domobrana určitým způsobem pomoci může. Možnosti domobrany jsou velmi omezené a jejich akce se aktuálně musí řídit ve smyslu ustanovení trestního řádu Nutná obrana a Krajní nouze.

Pokud by k takové situaci došlo, bylo by to tragédií pro naši zem a naše obyvatele. A vůbec si nejsem jist, zdali by to vládní činitelé byli ochotni zvládnout ve prospěch naší země.

