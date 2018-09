KSČM ostře zaútočila na Babiše

„Člověk může pošlapat svou minulost, ale nikdy ji nevymaže. Jestli marketingoví poradci naznali, že by teď měl premiér říkat toto, pak by je měl vyhodit. Jakožto bývalý člen KSČ totiž s takovými prohlášeními působí trapně. Myslela jsem, že ANO nechce politikařit, ale pracovat na nápravě nízkých důchodů, třetinových mezd ve srovnání se Západem, tristní dopravní infrastruktury, nebo korupčního prostředí, ale evidentně toto zajímá pořád jen jedinou stranu — KSČM. Jinak slova pana premiéra Babiše… No, dnes mluví tak, zítra mu řeknou, aby mluvil jinak. Kdyby byl ale chlap s vlastním názorem, tak se aspoň ke své minulosti postaví čelem," napsala Konečná na sociální síti.

Babiš v Německu nedávno uctil památku obětí berlínské zdi a k památníku položil věnec. Dodal, že berlínská zeď je symbolem bývalého komunistického režimu, který neváhal střílet na lidi. Dále pak zdůraznil, že se jednalo o temné období v historii postkomunistických zemí.

Nakonec podotkl, že samotná podpora současné vlády ze strany komunistů byla jen jednorázovou záležitostí a na vládu nemá žádný vliv. Navíc dodal, že komunistická strana měla být dávno zakázána, a to již po revoluci.