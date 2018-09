Dezinformační triky sekretářek vs. kavárny v Mariánkách a to jejich „karty nebereme!“

Ve světě překroucených údajů si kolikrát člověk nevšimne, že dezinformace na nás číhají na daleko nižších úrovních. Jelikož jsou šéfové často rozlítaní a sekretářka zkrátka potřebuje, aby ji zaschl lak na nehtech, poněvadž potřebuje vyhrát čas, tak to takzvaně zkouší. Podobně to na turistu zkouší některé cukrárny a kavárny v Mariánských lázních.

*6. září korespondent Sputniku zavítal letmo do Mariánských lázní a na vlastní oči se přesvědčil o některých místních zajímavostech.

„Dejte si na nás bacha, nebo vám sebereme Mariánské lázně"

© Depositphotos / tom@tnphoto.ca Česká republika předstihla Slovensko v hodnocení cestovních pasů se na Západě vyhrožuje, že se uživatelům zablokují platební karty zahraničních bank. Jak nám Mariánky ukazují, Rusům to může být jedno, protože ti, co mají peníze, rádi platí cash. Jak to dělají, nevíme, ale platí. Proč by jinak Mariánské Lázně vypadaly jako Helsinky, tedy v tom smyslu, že tam jsou prakticky všude nápisy ve dvou jazycích — v češtině a ruštině (v Helsinkách vedle sebe nalezneme nápisy v mateřské finštině a hned vedle toho ve švédštině, pozn.). Mariánské Lázně jsou dokonale trojjazyčné. Třetím jazykem je němčina, ale turista, který se Mariánkami jen rychle projde a pokračuje dál poté, co si dá kávu se šlehačkou a lázeňské oplatky, má stejně dojem, že vidí tu ruštinu. Existují na toto konto i vtipy, že bude-li třeba vydírat někdy Ruskou federaci, Česká republika může říct: „Dejte si na nás bacha, nebo vám sebereme Mariánské Lázně!" Žerty stranou, by řekli v Karlových Varech, ty jsou „ruské" prakticky v pravém slova smyslu, těm není do smíchu. Jak je to ale s těmi kartami?

Nejprve o sekretářkách, pak o kavárenském businessu. Aneb jak si pro výmluvu nejít daleko

Chceme poprosit ředitele a vedoucí, jedno jakých pracovišť a provozů, aby se nám ozvali, zda vůbec, zejména pak v jaké míře zažili následující incident: Když přijde šéf do kanceláře, žádá sekretářku, aby mu udělala kopie dokumentů. Protože je podzim a šéfík má rýmu, ani nezpozoruje, že to v kanceláři sekretářky čpí po kosmetických přípravcích. Sekretářka nasadí výraz hráče pokeru. Aniž by hnula brvou, praví, že scanner (kopírka) nefunguje. Šéf má ale intuici, vnuknutí a zkontroluje zástrčku od přístroje, rafinovaně vytáhlou ze zásuvky a decentně schovanou za „nefunkční" kopírovací stroj. Vše opraví a sekretářce ani nevynadá, protože je v tu chvíli absolutní vítěz, což mu zpraví náladu na celý den.

Pokud přijedete v těchto časech do Mariánských Lázní a je na vás poznat, že jste přespolní, že tu nebudete nasávat nozdrami atmosféru rezortu, že jste tu třeba na otočku a jen si chcete dát příslovečný dortíček, kávičku, pauzičku, nastane zajímavý úkaz. Zcela stejný úkaz evidentně nastane, když jste naopak velmi bohatý Rus. V celých Mariánských Lázních nejdou terminály, pokud byste dostali ten „hloupý" nápad platit kartou (jen pro zajímavost, finsky se to řekne „maksaa kortilla", když už jsme u těch podobností). Můžete začít obíhat cukrárničky, kavárny i restauranty velkých hotelů, všude vám oznámí, že terminály nejdou. Nevinná otázka: „A kde jdou?" Nevzrušená odpověď: „Nikde!" Jestli je někde „divoký Západ" v Česku, hledejte jej v Mariánských Lázních. Přitom je to ale opravdu krásné místo a tato epizoda ze zápisků cestovatele je líčena jako krajová zajímavost. Chtělo by se použít slova — „bizarní".

Má to vysvětlení, aneb udělejme si život snazší

© REUTERS / Metroplitan Police handout Dobrodružství v Anglii aneb Co bychom měli vědět o podezřelých v případu Skripalových

Snazší si udělali život zřejmě v kavárnách Mariánek, když si spočítali, že při platbě kartou se nedá započítat bakšiš, slušněji řečeno — zpropitné, a to Rusové a Němci jistě dávají zaokrouhlené, i když zajdou jen na kávičku. Proto je lepší donutit štamgasty, aby platili cash. Takový jsme získali dojem. Nechceme nikomu křivdit. Možná se dnes do Mariánek vrátili šéfové a vedoucí do práce po služební cestě a dost možná, aniž by vynadali sekretářkám, zastrčili zpět do elektrických zásuvek zástrčky od platebních terminálů. Zcela na okraj: když jsme moc poprosili v kavárně nejmenovaného hotelu, bylo nám řečeno, že „tak jo, nějak to zařídit půjde".

Poznámka pro cestovatele: Víte, jak se finsky řekne „platit cash?" Ano, uhodli jste, je to „maksaa käteisellä". Říkáte si, jak souvisí Finové s Čechami? Věřte, že souvisí. Když k nám kdysi zašli Švédové po Bílé hoře pro suvenýry, byli mezi nimi i Finové. Tehdy se k těmto turistům majitelé občerstvovacích stanic a obchodů zachovali velkoryse. Dali jim toho hodně darem na účet podniku…

Názor autora se nemusí shodovat s názore redakce