Senátní kandidát generál Blaško varoval před dělohami migrantek

Podle generála je situace v německém Chemnitz obrovská rozbuška, která muže vést kamkoli. „Jestli někdo nazývá prosté občany nějakými neonacisty, vžijte se do situace těch lidí. Abych šel večer ven a ohrožoval mě někdo na životě, tak na takový život se mohu vykašlat. Samozřejmě se seberu a půjdu demonstrovat, protože čeho je moc, toho je příliš. A to nám ještě devadesát devět procent věcí, které se staly, ani neřeknou," prohlásil.

Blaško je přesvědčen, že kdyby migranti respektovali naši kulturu, nikdo by proti nim nic neměl. „Nicméně spolu na jednom území zkrátka žít nemůžeme. Jejich náboženství, respektive islám, něco takového vylučuje," dodal.

Senátní kandidát také řekl, že kladně hodnotí současný přístup Itálie. „Matteo Salvini je můj člověk. Skutečně co říká, tak dělá. Zavřel přístavy, akorát mě mrzí, že neziskovkám nezabavil lodě a kapitány rovnou neposadil do basy, protože to by bylo nejlepší, co by mohl udělat. Není možné mezinárodní právo vykládat tak, že když vidím člun s desítkami namačkaných lidí s plovacími vestami a evidentně jim nejde o život, tak je naložit. Nechápu, z jakého titulu je nakládají a vozí si je domů. Když ne tam, tak do Španělska. A když ne Španělsko, tak si je vezme Malta. To prostě není možné," postěžoval se.

Generál se také pozastavil nad populárním názorem mezi odpůrci striktní protiimigrační politiky, že v Česku nejsou žádní migranti.

„Navíc je mi podezřelé, když se říká, že u nás žádní migranti nejsou, tak když se podíváte na mapu, kterou kdosi vytvořil a zveřejnil, že je tu tolik modliteben a už tady máme dvě mešity. A žádní migranti tu nejsou? To je postavené na hlavu, ne? Nezdá se vám, že to někde úplně nehraje? Co to na nás zkoušejí? A jestli se tady někdo začne cpát do zastupitelstev a tak podobně, tak nás nakonec s porodností prostě převálcují. Jak řekl Kaddáfí, co jsme nedokázali meči, dokážeme dělohami našich žen," řekl.