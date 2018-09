Václav Klaus ml. našel v historii hrozivou podobnost s přítomností

„Děláme, že se nic neděje. Média nám podsouvají, jak míříme k světlým zítřkům, a peskují ty, kteří jásají málo. Přitom se nacházíme v podobné situaci jako římská civilizace po dosažení svého vrcholu. Začalo stěhování národů," napsal na své blogu na Novinkách.

© AFP 2018 / Andreas SEIDEL / dpa Německá politička: Chemnitz se může odehrát kdekoli. Extrémisté jsou výborně organizováni

Podle něj je nyní svět vyspělý, kulturní, demokratický, máme modernější technologie i zbraně, což byl také Řím v roce 300. O sto sedmdesát let později z něj však nezbylo skoro nic. Dnes tam žije jiné obyvatelstvo, mluví jiným jazykem. Římská civilizace se zhroutila. Podobné technologické a kulturní úrovně pak dosáhla tato oblast až po více než tisíci letech. Podle Klause mladšího se dnes ocitáme ve stejné situaci.

„Říši nevládne mocný císař, ale na trůně sedí pouze loutky vojenských velitelů, proto skutečnou mocí nad říší nedisponuje nikdo. Největším problémem v tuto chvíli se ale stávají nezastavitelné masy barbarských kmenů, Hunů a Germánů přicházejících z východu do západní Evropy vlivem stěhování národů," dodal.

Domnívá se, že „říše" se tedy nakonec zhroutí úderem zvenčí, ale fakticky dojde k tomu, že rozpadá uvnitř.

Evropě podle něj vládne „opilec" Juncker a ostatní politici jsou pouze loutky. Obává se toho, že k nám z východu a z jihu proudí „barbarské" kmeny.

Pokládá si rovněž otázku: „Jaký mají vztah k nám a k naší oblasti? Vděčnost? Chtějí se stát Italy, Švédy či Čechy?"

„Multikulturalismus nefunguje. Je to kulatý čtverec. Příchozí se buď asimilují, případ velkých a přitažlivých národů, třeba Amerika 19.-20. století, no anebo se neasimilují a dochází ke konfliktu. Třeba i po pár desítkách let. Kosovo a Bosna. Třetí generace gastarbeiterů v Německu. Francie, Anglie, Švédsko," píše Klaus.

© REUTERS / Max Rossi Na summitu NATO vrávorající Juncker málem spadl na Porošenka (VIDEO)

Podle něj se tyto země mění. Během několika let vzrostla kriminalita a mění se složení pachatelů. Mění se také tvář měst a atmosféra a bezpečí ve školách. Původní obyvatelé jsou vytlačováni z veřejného prostoru. Ženy nejdou tam, kam by před deseti lety bez obav šly, ale muži vlastně také ne.

„Elity jsou v klidu. Možná ani ne schválně, oni s tou změnou nepřijdou tak do styku. Protože ten první kontakt mají lidi chudší. Na periferii velkých měst. Vilová čtvrť Hanspaulka, tam o ničem nevíte. Na Černém Mostě a na Jižňáku by to bylo jiné, kdyby Praha byla jako Paříž nebo Londýn," soudí poslanec za ODS.

Václav Klaus mladší promluvil také o Chemnitzu, kde po jedné zvlášť surové a bezdůvodné vraždě vyšli občané do ulic. V zoufalství, že tohle je rozvoj země, jaký nechtějí.

„Viděl jsem několik dlouhotrvajících autentických videí z demonstrace. Třeba starší brýlatý pán: ‚Čtyřicet let jsem tady pracoval a teď ve vlastní zemi nemůže moje žena a dcera jít do centra. Pokřikují na ně postávající skupinky mladých mužů oplzlosti. Udělat to já, před pěti lety odvedou mě coby sexuálního devianta. Teď je toho tolik, že policie dělá jakoby nic. Stalo se to normou,‘" napsal Klaus s odkazem na video, které zveřejnil na svém facebookovém účtu.

„Možná jsme ta Východořímská říše, co vydržela o tisíc let déle. Ale netvařme se, že se nic neděje. V Sasku (i ve Švédsku) se rozhoduje i o nás. O naší civilizaci. Bůh ochraňuj AfD i Švédské demokraty," prohlásil na závěr politik.