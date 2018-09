Mediální převýchova. Drahoš chce naučit studenty rozeznávat pravdu od dezinformací

Jiří Drahoš se chystá do Senátu. V rámci svého nového volebního programu chce prosadit mediální výchovu do škol, aby studenti dokázali rozeznávat pravdu od dezinformací. O tom, kdo bude rozhodovat co je pravda a co lež, se však nezmínil.

Senátní kandidát Jiří Drahoš rozjíždí svou volební kampaň. Pokud se dostane do Senátu, bude usilovat o zavedení mediální výchovy do škol. K takovému kroku Drahoše pobudily výsledky nedávného průzkumu, který provedla neziskovka Median. Z průzkumu vyplývá, že čeští středoškoláci mají potíže s porozuměním zpráv a neumějí je kriticky ohodnotit, což podle Drahoše muže vést k ohrožení demokracie.

„Podle průzkumu Medianu má polovina studentů středních škol problém rozeznat dezinformaci od pravdivé zprávy. Nedostatečná mediální gramotnost může vést až ke zpochybňování základních principů demokracie. Jednou z mých priorit v Senátu proto bude zavedení mediální výchovy do škol. Buď ve formě samostatného předmětu, nebo zahrnutím jej do stávajících vzdělávacích plánů. Změna je nutná!" napsal Drahoš na svém Facebooku.

Zajímalo by nás, kdo teda podle Drahoše bude rozhodovat o tom co je pravda a co lhaní. Sám Drahoš nebo Kalousek a spolupráce neziskovek? A co by takoví experti na vymývání mozků odpověděli studentům na otázku, jestli lhala Angela Merkelová o událostech v Chemnitzu a další podobné otázky?