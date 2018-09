Rusové převlečení za Čechy zřejmě dostaví jadernou elektrárnu na Ukrajině

Česká firma vlastněná ruským holdingem by měla dostavět jadernou elektrárnu na Ukrajině. A to jen proto, že Kyjev nechce přímo obchodovat s Moskvou. Zní to divoce? A teď se podržte! Sputnik hovořil s experty, kteří nás upozornil na další paradox.

Kyjevská vláda plánuje dotáhnout do konce stavbu Chmelnické jaderné elektrárny. Velkou šanci na dostavbu dvou nedokončených bloků má česká firma Škoda JS. Podle nedávno schválené studie proveditelnosti by plzeňský závod dodal reaktory VVER-1000. Turbíny a generátory by byly ukrajinské výroby a palivo by se odebíralo od amerického Westinghousu.

© AP Photo / Rick Bowmer Svět se ocitl na hranici nové Fukušimy: O proklaté americké jaderné elektrárně

Hodnota kontraktu činí 72,4 miliardy ukrajinských hřiven, což je přibližně 57 miliard korun. První z nově dostavěných bloků by měl být uveden do provozu v roce 2025.

Papírově to vypadá fantasticky pro všechny uvedené strany. Češi a Američané dostanou lukrativní zakázky, Ukrajinci se mohou pyšnit, že se zbavili závislosti na Rusku. Jenže to má háček. Společnost Škoda JS je vlastněná ruským strojařským holdingem OMZ, kterou ovládá státní banka Gazprombank. Zdá se, že si Ukrajinci tak trochu hrají na chytrou horákyni, neboť vědí, že se bez ruských technologií neobejdou.

„Jde o ambiciózní plány Ukrajiny. Zde bych byl velice opatrný v pohledu na tyto snahy či plány. Ukrajina má dnes jiné ekonomické priority, ale i problémy, zejména v souvislosti se stále vyhrocenějšími vztahy s Ruskou federací. Konflikt na východě značně destabilizuje ukrajinskou ekonomiku, ale i rozděluje společnost. Snaha o odstranění energetické závislosti na Rusku vede k mnohým často velice nereálným pohledům na řešení této situace," říká v rozhovoru pro Sputnik místopředseda strany Národní socialisté Přemysl Votava.

Jak politik dodává, i u nás v Česku je diskuse o dostavbě Temelína či Dukovan dlouholetá. Ukazuje se totiž, že existují jiná, méně nákladná řešení. Svět jde cestou ústupu od fosilních paliv, cestou obnovitelných zdrojů.

Ekologií argumentuje také známý ekonomický expert Zbyněk Fiala. „Nejsem přítelem jaderné energetiky a obzvlášť na Ukrajině. Zakrytí trosek Černobylu a zajištění chlazení jaderného odpadu z této havarované elektrárny je pravděpodobně největší stavbou v oboru všech dob. Bohužel tato havárie nebyla ojedinělá, jak nám připomněla japonská Fukušima. Se znepokojením sleduji i stavby jaderných elektráren v zemích, které o sobě tvrdí, že jim by se nic takového nemohlo stát, ovšem pak se násobí náklady proti tomu, co bylo odhadováno na začátku a minimálně se zdvojnásobují termíny dostavby. Polyká to náklady, které mohly být využity užitečněji, třeba i v energetice. Pro dodavatele se pak snadno vyklube z lukrativní zakázky past, ze které se nedokáže vyprostit," řekl Sputniku bývalý šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Sputnik se obou expertů zeptal na kuriózní situaci, že dostavbu ukrajinské jaderné elektrárny budou řídit Rusové, proti nimž se Kyjev ostře politicky vymezuje.

„Myslím si, že jde spíše o spekulaci. Doba k takové, i když skryté spolupráci s Ruskem ještě nedozrála. Naopak, stále více se vzdaluje, stále více se prohlubují snahy Ukrajiny o ekonomickou nezávislost vůči Rusku, někdy i za cenu značné nevýhodnosti. A co se týče dostavby jaderné elektrárny, jde dle mé úvahy o pokus Ukrajiny zafinancovat dostavbu této elektrárny z rozpočtu EU . Ukrajina se tak může snažit posílit svou energetickou bezpečnost za pomoci finančních zdrojů z EU. Tedy pokud vůbec k této dostavbě dojde. Ukrajina má dnes jiné starosti," myslí si Votava.

Fiala naopak nevidí nic špatného na tom, kdyby čeští strojaři byli nápomocni ke smíření Kyjeva s Moskvou.

„Přirozeně Ukrajincům a Rusům přeji, aby k sobě nacházeli cestu. Nic proti tomu, když jim v tom trochu pomůžeme. Jsou to slovanští bratři a rodina by si měla pomáhat. Ale s výhradami předmětu této spolupráce, kterou už jsem zmínil. Mimochodem, podceňuje se retardující vliv takovýchto velkých centrálních energetických zdrojů na celou ekonomiku, protože svět míří k decentrální energetice a k radikálnímu snižování energetické náročnosti. To je ale pravý opak toho, co by se stavitelům jaderných elektráren hodilo. Jim vytrhne trn z paty jen vysoká energetická náročnost, která vyžene ceny elektřiny nahoru, aby se mohla astronomicky drahá elektrárna zaplatit," vysvětluje známý expert na ekonomiku.

Může mít ukrajinská zakázka Škody JS vliv na debatu o dostavbu JE Dukovany a být trumfem v rukávu pro favorita českého tendru Rosatom? Sputnikem dotázaní experti poukazují na jiné priority.

„Pro Škodu JS by to byl jistě velice zajímavý dlouhodobý kontrakt. Možná, že by vedl k otevření diskuse k dostavbě JE Dukovany. Zároveň je ale potřeba říci, že nutnost dostavby nových bloků nemá prioritu v pohledu na energetickou bezpečnost ČR. Evropská unie upřednostňuje jiné zdroje. Unie jde cestou úspor a menší energetické náročnosti. Toto hledisko má dnes perspektivu. A to je zásadní pro tyto otázky," říká místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava.

S jeho názorem souhlasí bývalý šéfredaktor týdeníku Ekonom Zbyněk Fiala. „Normální energetická logika velí přebudovat českou energetiku na obnovitelné zdroje a vyrovnávat výkyvy výkonu plynovými elektrárnami, tedy ruským plynem. Proti tomu se bouří hlasy, které varují před závislostí na Rusku. Takže dáme přednost ruským „jaderníkům" a jejich palivovým článkům. Z toho je vidět, jak je debata o ruském nebezpečí pokrytecká," řekl Fiala.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce