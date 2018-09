Stane se Česko námořní mocností? Praha usiluje o námořní přístav

Česko se chce vrátit mezi námořní mocnosti. Praha zvažuje, že by si v Německu pořídila přístav pro lodě s velkým ponorem. Potřebuje Česká republika vyplout do světových oceánů? A co s tím má společného americký plyn? Sputnik se zeptal stínového ministra KSČM pro oblast průmyslu a obchodu.

Vzhůru do slaných vln. Česká vláda uvažuje o tom, že rozpadající se nevyužitá přístaviště v německém Hamburku vymění za přístav, v němž by mohly zakotvit námořní nákladní lodě. Podle českého tisku Ředitelství vodních cest chystá zakázku na zpracování analýzy, která má jasně stanovit konkrétní funkční parametry nového přístavního území v hanzovním městě. V první řadě by měla dát jasnou odpověď na to, jestli by přístav odpovídal reálné poptávce na dopravním trhu a zdali by byl pro Česko účelný.

V případě, že koupě přístavu bude výhodnou investicí, Česko by mohlo přivítat první námořní loď už v roce 2022.

Česká republika má dnes v Hamburku na základě Versailleské smlouvy ve správě tři přístavní území. Jejich využitelnost je nízká, protože ještě donedávna o ně český stát neprojevoval valný zájem. Česká přístaviště začala ohrožovat i výstavba vesničky pro olympijské hry v roce 2024. Proto se také objevila myšlenka vyměnit je za jiný přístav, který by umožňoval překládku z námořních lodí.

Má celá záležitost s námořním přístavem smysl? Na to se Sputnik zeptal Pavla Hojdy, stínového ministra KSČM pro oblast průmyslu a obchodu.

Česká republika projevila zájem o koupi námořního přístavu v německém Hamburku. Měli bychom ho vlastnit už za čtyři roky. Co si o takové investici myslíte?

Jsme vnitrozemská průmyslová exportní země s možnou cestou k moři po vodě labskou cestou nebo z Moravy do Dunaje. Obě cesty jsou v současné době poměrně komplikované a zájem o koupi přístavu je i z pohledu budoucích nákladů dle mého názoru pro Českou republiku výhodný. Jsme exportní zemí a úvaha o takovéto investici je vhodná.

© AFP 2018 / Gabriel Bouys Velká šance pro Česko: ateistické země mají větší hospodářský růst

Nemusíme být opět „malou námořní mocností", lze si lodě i pronajímat, ale pokud bude pokračovat trend rozvoje v průmyslu a globalizace ve světovém obchodu, je vhodné směřovat k opětovnému statusu státu, který disponuje určitou kapacitou nejen námořním loďstvem, ale i mořským přístavem.

Je námořní doprava pro Česko v současnosti vůbec výhodná?

V současnosti je výhodnost námořní dopravy pro Česko diskutabilní. S ohledem na nákladovost lodní dopravy a vzdálenosti v celosvětovém globálním obchodu se do budoucna určitě výhodnou stane.

Vzniká mysl, že nový přístav se může chystat pro eventuální dovoz amerického zkapalněného plynu do Česka? Je to možné?

I Česká republika musí myslet na energetickou bezpečnost, a pokud by byl dovoz amerického zkapalněného plynu dlouhodobě bezpečnější a výhodnější, proč této možnosti nevyužít? Toto ale není otázkou současné doby a zejména ne, když Německo spolupracuje s Ruskou federací na dalším plynovodu a zajisté budou chystané dodávky zemního plynu touto cestou bezpečnější a dlouhodobě pro ČR výhodnější.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce