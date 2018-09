Blamáž, debakl, katastrofa… Aneb jak Rusové přejeli hodné Čechy

Další blamáž, ještě jeden debakl. Tak dopadlo přátelské utkání mezi Českou republikou a Ruskou federací, které Rusům zpříjemnilo pondělní večer. Na novém moderním fotbalovém stánku si to Češi moc neužili, za půl hodiny to bylo 3:0. Nakonec můžeme být rádi za výsledek 5:1.

Rusové i přípravný zápas pojali jako malý fotbalový svátek, domácí kouč Čerčesov spíše používá označení kontrolní zápas. Asi měli věštící kouli, protože jejich miláčci jim důvod k oslavě poskytli. Fotbal v Rusku po MS 2018 prostě táhne, to je vidět všude! Už od rána městem chodili fanoušci ve fotbalových dresech. Mistrovství světa 2018 bylo pro Rusy velkým zlomem, zatímco před MS se o reprezentaci nikdo nezajímal a ruským fotbalistům nikdo nevěřil, teď to vypadá úplně jinak! Dnešní zápas byl již týden vyprodaný, na stadion dorazilo 45 tisíc diváků!

Stadion byl otevřen již tři hodiny před zápasem a pro diváky byl připraven bohatý zábavný program. Nejvíce se zde mohly vyřádit samozřejmě děti, pro které byly připraveny různé fotbalové soutěže. Největším osvěžením v doslova letním Rostově na Donu pro ně zajisté byla pěna, ve které řádili i dospělí.

Kouč Jarolím do základní sestavy zařadil hned osm hráčů z domácí ligy. V základní sestavě nakonec oproti zápasu s Ukrajinou došlo k sedmi změnám. Jak sám trenér na pozápasové tiskové konferenci uvedl, přípravné zápasy jsou od toho, aby se zkoušelo… Tak se zkouší a je z toho bůro!

Dnešní zápas řídili ázerbájdžánští sudí. Jako hlavní rozhodčí utkání řídi Alija Agajev, na čarách byli Zejnal Zejnalov a Rza Mammadov. O nic nešlo, tak pánové měli lehčí úlohu. Při pohledu z tribuny zápas zvládli, penalta byla jasná (pozn. autor neviděl opakované záběry).

Už před úvodním hvizdem čeští hráči poznali, že to nebude procházka růžovou zahradou. Celý stadion se do toho pustil od samotného začátku! Sedět na tribuně mezi 45 tisíci natěšenými Rusy, kteří křičí a bouchají vším, co mají okolo. Je skutečně zážitek, až vás mrazí po zádech.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Denis Čeryšev a Vladimír Coufal při zápase mezi Ruskem a Českem v Rostově na Donu

A samotný zápas? Pro začátek trochu potěšení. Nejpohlednější českou akcí do 55. minuty byla frajeřinka gólmana Koubka, který si dovolil kličku ruskému útočníkovi. Ocenění se mu dostalo i od ruských diváků.

A teď tedy od začátku. Rusko svoji kanonádu zahájilo už v první desetiminutovce. Po chybě českých obránců se na brankáře Koubka řítili hned dva hráči Ruska. Jonov si poradil a v 8. minutě otevřel skóre. Všimněme si, že brankář Koubek nebyl v roli pouhého diváka zdaleka naposledy… Přišla 24. minut a chyba Řezníka. A tady se Koubek zase divil, kde jsou jeho parťáci. Zabolotnyj mu udělal kličku, a i přes skluzujícího Bořila dopravil míč do sítě. A do třetice lístek do první řady pro Koubka. Bořil ve vápně fauloval a Jonov opět nedal Koubkovi šanci. 3:0.

A první střela hostů? Možná to spíš musíme nazvat prvním zásahem domácího brankáře, protože bohužel první střelu na svého gólmana hlavou vyslal ruský obránce. Brankář však „těžkou" situaci vyřešil

Poločas 3:0. Výkon české reprezentace nulový, jedinou střelu na bránu z „našich" kopaček si připsal hlavičkující ruský obránce… Kombinace nulová… Ztrát požehnaně… Domácí Rusové českou reprezentaci přejeli ve všech směrech!

Do druhého poločasu místo Tomáše Kalase naskočil Brabec. Nemohoucnost útoku se řeší vystřídám stoperů?

První opravdu česká střela na bránu přišla v 52. minutě, kdy se do centrovaného míče pokusil položit Coufal, rána mu však nesedla a pro domácího gólmana to byla spíše „malá domů". Češi se dočkali i skutečné gólové šance! Po vybojovaném míči z hranice vápna hlavičkoval Jankto, brankáře se mu podařilo přehodit, ale radost mu překazila branková konstrukce… Výkon Čechů jde nahoru…

Gooooooooooool! V 74. minutě se nakonec prosadili i Češi! Po řadě odrazů si nakonec branku připisuje slávista Tomáš Souček.

© Sputnik / Sergey Pivovarov Tomáš Souček a Daler Kuzjajev při přátelském utkání mezi Českem a Ruskem v Rostově na Donu

Nakonec se podařilo rozjet i mexickou vlnu…

V 79. minutě při rohovém kopu na malém vápně vyplaval osamocený Jerochin a nemýlil se. Brankář Koubek byl již po čtvrté pouze v roli diváka. A je z toho bůro! V 83. minutě Poloz z malého vápna překonává bezmocného Koubka.

Naštěstí „pouze"5:1. Druhý poločas byl od českých hráčů o něco lepší, jde jen o to, jestli je to jejich zásluha a zlepšený výkon, nebo Rusové trochu polevili? Ihned po českém gólu nám Rusové přidali další dva, aby snad někdo nezačal o vítězi pochybovat…

A co na to hráči hned po utkání? Před novináře přišli Jakub Jankto a Jakub Brabec.

„Vůbec jsme se nepoučili ze zápasu s Ukrajinou. Zase jsme dělali školácké chyby. Ukrajinci jich většinu nepotrestali, Rusko všechny ano. Naprosto zasloužená prohra," uvedl na začátek Jankto.

Je to realita českého fotbalu?

Jankto: „Bohužel asi jo. Máme mladý kádr a když vám vypadnou zkušení lídři jako Darida, Dočkal, Suchý… Musíme počkat na mladé hráče, na další generaci, my poslední roky hrajeme špatně. Musíme se omluvit fanouškům. Jestli to s Ukrajinou byla katastrofa, tak dnes to byla totální katastrofa."

Brabec: „Není se za co schovávat, je to realita. Nevím, zda existují jiné způsoby, jak z nás dostat lepší výkon. Musíme si přiznat, že éra Kollerů a Nedvědů je pryč. Oni by hráli v Lize národů ve skupině A, zatímco my těžce bojujeme, abychom zůstali v béčku. Mrzí to, i já bych si přál být lepším hráčem. Ale sahat není kam a jde o reálný stav českého fotbalu, který není o trenérovi."

Na „popravu" trenéra Karla Jarolíma a jeho názor o výsledku a zápasu se můžete podívat na našem Facebooku.

Základní sestavy:

Rusko — Luněv — Fernandes, Semjonov, Neustädter, Raušč — Gazinskij, Jonov — Kuzjajev, Jerochin, Čeryšev — Zabolotnyj

Česko — Koubek — Coufal, Řezník, Kalas, Bořil — Souček, Hořava — Jankto, Hušbauer, Zmrhal — Tecl