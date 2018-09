Payne pro ČT: Europoslanci chtějí uprchlíky kvůli likvidaci národních států

Za příčinu migrace poslanec Evropského parlamentu za Svobodné Jiří Payne označil chybnou architekturu Schengenského prostoru.

„Já si myslím, že příčinou (migrace — red.) je špatně navržený Schengenský systém. Ten byl totiž koncipovaný Jacquesem Delorsem ještě v době studené války a byl koncipovaný tak, že máme jediné bezpečnostní riziko — agenty východního bloku přicházející přes „železnou oponu". V takovémto prostředí by mohl výborně fungovat," prohlásil Payne a dodal, že dnešní rizika jsou již úplně jiná: „My jsme dneska v situaci, kdy jižní Evropa má vnější riziko migrace a vnitřní terorismu, střední Evropa ukrajinské a ruské mafie a s tím spojené přistěhovalectví z východu. A to jsou diametrálně odlišná rizika a je zbytečné je kombinovat dohromady a zhoršovat si situaci."

V další části rozhovoru europoslanec poukázal na to, že v Evropském parlamentu existují politické síly, které přicházejí na jednání s transparenty vítacími uprchlíky.

„Já se v Evropském parlamentu setkávám s tím, že přijdeme do zasedací místnosti a tam třetina parlamentu má transparenty „vítáme uprchlíky". To jsou síly, které se samozřejmě promítají do (Evropské) komise a do politiky Evropské unie. Tady jsou lidé, kteří si přejí, aby sem přicházely miliony uprchlíků," prohlásil Payne.

Moderátor diskuze namítl, že uprchlíky v Evropě někteří chtějí, aby zde mohli pracovat. S tím europoslanec ale zásadně nesouhlasil. Podle jeho názoru mají miliony uprchlíků zlikvidovat národní státy, jež stojí v cestě totální evropské „integraci".

„Oni nechtějí uprchlíky pod heslem „pojďte sem pracovat". Oni sem chtějí uprchlíky proto: „Pojďte zlikvidovat ty klasické státy, které tady ještě existují a ty hodnoty, na kterých ty státy stojí," myslí si Payne.

„Tam (v EU — red.) jsou kruhy, které si nepřejí (existenci národních států — red.)… Protože ty státy brání totální integraci a vytvoření superstátu," dodal politik.

Celý rozhovor je k dispozici na internetových stránkách České televize — ZDE.