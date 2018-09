Česká letuška vyprávěla, jak ji učili vypíchávat oči teroristům

Po teroristických útocích na New York před 17 lety v USA se bezpečnosti letů věnuje větší pozornost. Nicméně není stoprocentní záruka, že se na palubu nedostane terorista. Jak se má správně chovat posádka?

Letuška Bára Rektorová na Twitteru prozradila, jak se učila odpovědnému oboru.

Bylo mi 19 a zrovna jsem byla ve výcviku na letušku. Učili nás, jak jednat s teroristy na palubě.

Pak přišlo 9/11.

Dělali jsme celý trénink znovu. Tentokrát jak nejednat s teroristy. Ale jak jim vypíchnout oči, nepustit je do cockpitu za žádnou cenu a nechat se případně zabít. — Bára Rektorová (@sushiqueencz) 11. září 2018

​Někteří uživatelé sociálních sítí si takové věci v klidu představit nedokážou.

Běhá mi mráz po zádech… — Mofu (@TasDready) 11. září 2018

​Stojí za zmínku další poznámka letušky, která zdůraznila, že před událostmi v září 2001 nikdo nečekal, že chování teroristů mohlo být jako sebevražedný útok. Dříve se předpokládalo, že používají „jen" nože.

11. září 2001 došlo v USA k sérii teroristických útoků. Příslušníci islamistické organizace al-Káida unesli čtyři letadla společností American Airlines a United Airlines. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, třetí, jedno do Pentagonu, čtvrté se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii.