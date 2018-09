Český europoslanec: To, co je teď Maďarsku vyčítáno, jsou podle nás nesmysly

Ve středu by měl Evropský parlament hlasovat o stavu maďarské demokracie. Může Budapešť přijít o hlasovací práva v Radě EU či ne?

Zástupci Česka hlasování proti zemi Visegrádské čtyřky nepodpoří. Již dříve europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský vystoupil proti zprávě Sargentiniové. Sputnik se spojil s Jitkou Fialovou, tiskovou mluvčí Tomáše Zdechovského, která okomentovala situaci týkající se aktuálního dění v Maďarsku a zprostředekovala názor Tomáše Zdechovského na tuto situaci.

„Tento návrh je za nás v podstatě od A do Z špatný. Žádný demokratický stát není ohrožen tím, že například nepodporuje potraty nebo že je rodina stále definována jako otec, matka a dítě a tak podobně. Tohle jsou věci, které nejsou ohrožením demokracie. A ten report je podobných nesmyslů plný. Takže tady nebylo o čem… Upřímně řečeno — nevíme, proč se tím parlament vůbec zabývá. Za nás je to taková kritika za každou cenu," uvedla Fialová v rozhovoru pro Sputnik.

Tisková mluvčí také promluvila o českých specifikách řešení střetu zájmů.

„U nás máme jiná specifika. U nás řeší pravděpodobný střet zájmů pana premiéra Babiše. To máme tento týden také v agendě. Projednávalo to vedení Výboru kont, jakoby kontrolního výboru, a to se dohodlo, že bude tlačit na komisi, aby dala jasné stanovisko k tomu, jestli je pan Babiš ve střetů zájmů. Protože jsou důvodná podezření, že stále ovládá Agrofert a v tom konfliktu zájmů by tedy mohl být," prozradila Fialová.

Podobná iniciativa však v Evropském parlamentu nemusí být vůbec uskutečněna, domnívá se tisková mluvčí: „Řeší se to formou nezávazné rezoluce, která půjde k Radě, to znamená k čelním představitelům jednotlivých států. A ta to tam pak může klidně i úplně ignorovat, protože to není nic závazného. Pokud to parlament odhlasuje zítra."

„Opravdu, to, co je teď Maďarsku vyčítáno, jsou podle nás nesmysly a nevíme, proč by se jim kvůli tomu mělo odebírat hlasovací právo," řekla Sputniku závěrem Jitka Fialová.