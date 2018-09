Babiš jde proti EU: Orbán je jediný, kdo chrání Evropu před migranty. Telička je zrádce

Premiér Andrej Babiš a předseda hnutí ANO v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz odmítl hlasování europoslanců za hnutí ANO, kteří se v hlasování vyslovili pro řízení proti Maďarsku, kdy by této zemi mohla být odebrána hlasovací práva v EU. Pro Babiše je Orbán spojenec.

„Já se samozřejmě musím distancovat od hlasování našich poslanců v Evropském parlamentu, protože Maďarsko je náš spojenec. Já jsem de facto hlavně s Orbánem i společně s celou V4 prosadil, že nebudou kvóty na uprchlíky a že budou dobrovolné relokace. Samozřejmě tyto útoky Evropské unie — jednou na Polsko, jednou na Maďarsko — potom řeší Parlament i média, která byla kdysi pode mnou, a tyto nesmysly pouze vnáší negativní nálady dovnitř Evropské unie. Místo toho, abychom se spojovali, tak se dělá politika. Toto je samozřejmě politika, to probíhá v rámci příštích evropských voleb.

© AP Photo / Virginia Mayo Evropský parlament odhlasoval, že Maďarsko ohrožuje hodnoty EU. Hrozí sankce

Takže já stojím za Orbánem, my jsme spojenci a V4 funguje. A pokud jde o nějaký nesmyslný návrh evropských poslanců, kteří tam za rok nebudou, tak mě samozřejmě mrzí, že ti naši hlasovali tak, jak hlasovali, ale oni tam hlasují sami za sebe. A to, že nás zradili Telička i Ježek, je jasné a je to pro nás samozřejmě poučení," uvedl Andrej Babiš

Babiš také uvedl, že si myslí, že pod jeho vedením konečně Česká republika bojuje za své zájmy a že na Úřadě vlády nejsou lidi, kteří spíše fandili jiným zemím než České republice.

„Já jasně formuluji naše zájmy, máme své návrhy. Já dělám aktivní politiku, na rozdíl od svých předchůdců. Hlavně na rozdíl od tehdejšího premiéra, který nedal dohromady ani jednu větu anglicky. To je ten rozdíl. A za půl roku jsem splnil, co jsem slíbil, tedy že nebudou kvóty a budou dobrovolné relokace.

A pokud si někdo neuvědomuje, že brexit je pro Evropskou unii velké negativum a snaží se dále dělat tyto rozbroje… Myslím si, že v Maďarsku i Polsku žijí občané, kteří jsou svéprávní, kteří chodí svobodně hlasovat k volbám, rozhodují ve volbách a zvolili si legitimní vedení. Viktor Orbán byl jediný, který se choval podle Dublinu a který postupoval velice konkrétně a radikálně proti ilegální migraci. Proti ilegálním migrantům, kteří přicházejí poté, co pašerákům zaplatili vysoké částky," míní Babiš.

Na otázku o tom, že europoslanec Poche také hlasoval pro tento návrh, což by mohl znamenat rozkol v zahraniční politice vlády, protože se Poche chce stát ministrem zahraničí, Andrej Babiš uvedl, že Poche ministrem nebude, a proto je to zbytečná debata.