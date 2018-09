Přejmenujte Letiště Václava Havla na Letiště Miloše Zemana. Nadsázka? Jen trochu

Jak se vám odlétá z Letiště Václava Havla? Některým lidem nic moc. Před šesti lety bylo ruzyňské letiště oficiálně přejmenováno a části české společnosti se to stále nelíbí. Nelíbí se, že jde právě o Václava Havla. Nelíbí se americký manýr křiklavě odkazující na newyorské letiště Johna F. Kennedyho.

Naštěstí nedopadla iniciativa aktivistů, kteří chtěli vidět na fasádě letiště jméno amerického prezidenta Ronalda Reagana. Tehdy žádali o podporu Miroslava Kalouska. Neúspěšně. Dnes by z toho byla velká mrzutost.

Ale co s Letištěm Václava Havla? Na Facebooku existuje populární skupina s jednoznačným názvem: Podporujeme přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Miloše Zemana. Jeví se to jako vtip, ale skupina má skoro 10 tisíc aktivních členů. To není vůbec málo.

Představa, že by k přejmenování opravdu došlo, je velmi zábavná. Ceremoniál slavnostního odhalení by mohl moderovat Jaromír Soukup. To by rozdráždilo tak zvanou pražskou kavárnu do nepříčetnosti.

Vraťme se od humoru k faktům. Zakladatel skupiny Jaroslav Kučera v rozhovoru pro Sputnik přiznal, že se návrh dá pojmout jako nadsázka, název letiště se ale musí změnit. Proč? To nám bez okolků vysvětlil.

Proč skupina vznikla? Opravdu usilujete o to, aby ruzyňské letiště bylo přejmenováno z Havla na Miloše Zemana, nebo to je nadsázka?

Proč skupina vznikla a zda usiluje opravdu o to, aby letiště do budoucna neslo v názvu jméno prezidenta Zemana je předmětem diskuze. Já se více přikláním k názvu Letiště Miloše Zemana. Názorů je zde mnoho. Velká část zde požaduje zpět název pouze Letiště Ruzyně. Důvodů je uvedeno v diskuzích hodně. Nejčastěji se objevuje argument, že jde o tradici. Já ale takový konzervatismus a návrat ke starému názvu nepodporuji.

Čím si prezident Zeman zasloužil takovou poctu, aby jeho jménem bylo eventuálně nazváno letiště?

Zeman, Klaus a Havel jsou dnes považováni za hlavní politickou elitu udávající směr našemu směřování od 17. listopadu 1989. Proto lze říct, že stejné právo na název letiště má Havel i Zeman, případně i Klaus.

Proč si tuto poctu zasloužil Havel? Nevím o ničem záslužném. Proto je možná vhodnější v názvu letiště Zeman. Brzy se na Havla zapomene, Zeman tu budu pořád. Havel národ klamal a dnes je známa pravda o jeho životě. Například článek na internetu — Pravda o zrůdě. Havel byl hodně kontroverzní osobnost. Podporoval války a dnes je označován za humanistu. Šíří se tu o něm další nepravdy.

Proto nastává čas na změnu názvu letiště. Možností je pokaždé více. Já preferuji Zemana a kdo je havloid, preferuje Havla.

CC BY-SA 4.0 / David Sedlecký / Picture of President Václav Havel with words "Havel forever" located on National Museum building at Wenceslas Square in Prague (cropped photo) Havlismus je na ústupu. Co dál?

Naše skupina měla dlouho jen pár stovek členů. Po roce začal počet prudce růst a roste i teď, což je zásluha nového moderátora, který ve skupině zavedl pořádek.

Často byl Zeman napadán. Teď se to lepší a množství urážek Zemana je mnohem menší.

V čem je prezident Miloš Zeman lepší než Václav Havel?

Kdo z nich je lepší je otázka pro odbornou veřejnost. Já sám se snažím odpovědět na tuto otázku od úmrtí Václava Havla. Dnes se ukazuje, v čem je Zeman lepší. Zeman má stálou podporu od prvního dne, co se stal prezidentem. Havel podporu začal ztrácet hned po prvních letech na Hradě. Nejvíce mu ublížilo komediantské chovaní Dagmar Havlové.

Zeman určitě není horší než Havel. Nebyl zvolen o jeden jediný hlas jako Havel v roce 1998.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce