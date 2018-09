29letého blogera Jakuba Mariana zajímalo, jaké informace si lidé nejčastěji hledají o jednotlivých zemích Evropy. Jakub dlouho neotálel a rozhodl se to zjistit. Dotazy se ale samozřejmě liší země od země. Proto se rozhodl, že použije VPN z New Yorku a vytvořil mapu, ve které je ke každé zemi uveden nejčastější dotaz obyvatel tohoto překrásného města.

Dotaz vždy začíná „Why does [a název země]" (tj. například Proč Česká republika…) a Google sám vygeneruje nejčastější dotazy uživatelů.

© Foto: Jakub Marian Proč Česko…? Čech si pohrál s Googlem. Výsledky vás pobaví

Například Američany v New Yorku velmi zajímá, proč Španělé šišlají a Francouzi mluví francouzsky. Kromě toho uživatelé nechápou, proč Polsko vlastní Prusko a Němci mají tolik jmen.

Poněkud překvapivý dotaz směřuje na Rakousko: Proč má námořnictvo? Vskutku, proč by se Američané ptali, zda má Rakousko námořnictvo, když je to vnitrozemský stát. Jedná se ale nejspíše o reakci na populární americký muzikál Za zvuků hudby z 60 let, který se odehrává v Rakousku a kde figuruje ovdovělý námořní kapitán, jenž sloužil v námořnictvu rakouského císařství.

V případě České republiky zaznívá poměrně očekávaná otázka, proč nemá Česko euro, v případě Řecka je zajímá, proč mají tak špatnou ekonomiku.

V některých případech uživatelům leží na srdci hlavně politické otázky, například proč Rusko podporuje Asada, proč Británie chce vystoupit z EU nebo Ukrajina chce Krym. V případě Slovenska je nejvíce zajímá, proč neuznává Kosovo.

V mnoha případech se uživatelé ptají, proč daná konkrétní země vůbec existuje. Týká se to jak Portugalska, tak i Běloruska nebo Andory.

